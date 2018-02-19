Генпрокуратура вновь изучит закрытые дела по коррупции

Генеральная прокуратура пересмотрит приостановленные и прекращенные уголовные дела о коррупции и должностных преступлениях. Это произошло после заседания Совета безопасности, на котором президент раскритиковал прокуратуру за неэффективную борьбу с коррупцией.

Пресс-служба генпрокуратуры сообщила, что главный надзорный орган уже попросил силовые структуры предоставить приостановленные и прекращенные уголовные дела, связанные с коррупцией, для их изучения.

Такое решение приняли для проверки законности принятых решений. Если при проверке обнаружится «необоснованное затягивание следствия» или иные нарушения, то в отношении ответственных возбудят уголовное дело.

«Прокурорам указано принципиально ставить вопрос об ответственности должностных лиц следственных подразделений, допустивших нарушение законности при принятии необоснованных и незаконных процессуальных решений по уголовным делам, волокиты и неоправданного затягивания сроков следствия, укрытие преступлений от учёта и фальсификацию доказательств, вплоть до возбуждения в отношении них уголовного дела», — сказано в сообщении генпрокуратуры.

Президент Сооронбай Жээнбеков 8 февраля во время заседания Совета безопасности подверг резкой критике руководителей правоохранительных органов, обвинив их в неэффективной борьбе с коррупцией. По словам Жээнбекова, правоохранители «сами погрязли в коррупции».

Президент сказал, что генпрокуратура не может «результативно» бороться с коррупцией, потому что госорганы не согласовывают свои действия.

«Много незаконных и безосновательных проверок. Обязанность прокуратуры их остановить и взять под контроль. Но так не происходит, наоборот, органы прокуратуры сами проводят бесчисленные проверки», — сказал Жээнбеков.

По его словам, за 2016 год прокуратура провела более восьми тысяч проверок, после чего были возбуждены уголовные дела только в восьми процентах всех случаев.

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