14 человек в Ошской области отравились компотом, один ребенок умер

В Кара-Суйском районе Ошской области трехлетний ребенок умер после отравления консервированным компотом. Всего в больницу с признаками пищевого отравления обратились более десяти человек.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Жылдыз Айгерчинова подтвердила смерть ребенка в разговоре с журналистом Kloop.kg.

«В реанимации Ошской областной детской больницы в тяжелом состоянии лежали двое детей, один из них умер 17 февраля», — сказала Айгерчинова.

Она добавила, что сейчас в больнице остаются еще четверо детей под присмотром врачей, их состояние оценивают как «среднее».

В другой больнице, в Кара-Суйской области, на лечении находятся еще восемь женщин, их состояние «стабильное».

В селе Присавай 12 февраля в больницу Кара-Суйского района с признаками отравления обратились 17 человек. Из них три человека после осмотра врачей были отпущены домой.

Массовое пищевое отравление произошло 11 февраля на массовой семейной мероприятии — по словам врачей, больные отравились домашним консервированным компотом.