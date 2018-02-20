Нарын: Женщина родила ребенка, но получила пособие за рождение двоих. Возбуждено дело

Прокуратура Ат-Башинского района Нарынской области возбудила уголовное дело в отношении сотрудников местного отдела образования. По версии следствия, чиновники внесли ложные сведения в документы, позволив местной учительнице получить денежное пособие за рождение двоих детей, тогда как она фактически родила одного.

В прокуратуре Ат-Башинского района установили, что сотрудники местного отдела образования вступили в сговор с учительницей школы в селе Талды-Суу.

Они внесли в документы о получении пособия по рождению ребенка ложные сведения, благодаря которым женщина смогла получить сумму за рождение двоих детей, тогда как родила всего одного.

В прокуратуре установили, что из-за действий чиновников государству нанесли материальный ущерб на сумму 125 тысяч сомов.

14 февраля прокуратура Ат-Башинского района возбудила уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением», «Служебный подлог», «Мошенничество» и «Халатность».

Расследованием дела занимается отдел Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями по Нарынской области.