Депутат предложил вынести здания госучреждений за пределы Бишкека

Парламентарий Кожобек Рыспаев от фракции СДПК предложил построить на окраине Бишкека административный городок, в котором будут находиться все госорганы. Депутат аргументировал это «удобством» для горожан и «решением» проблем с пробками.

Рыспаев рассказал журналисту Kloop.kg, что все госучреждения «разбросаны по Бишкеку» и горожане тратят время на дорогу и поиск нужного здания госоргана.

По его словам, если на окраине Бишкека построить административный городок, то проблема с пробками в городе может быть решена — все госорганы будут находится в одном районе.

Рыспаев не сказал, где именно можно возвести здания для государственных ведомств. «Как и где? Пусть у правительства голова болит», — заявил он.

Он добавил, что в Бишкеке практически не осталось свободных земель на продажу.

«Предлагаю продавать гектары земли МВД, ГРС или Минсельхоза и на эти деньги построить административный городок. Чтобы люди не искали, не ходили от одного министерства к другому», — сказал Рыспаев.

Депутат сослался на градостроение Астаны и предложил перенять этот опыт из-за «удобства».

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