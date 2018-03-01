С 1 апреля Министерство экономики запустит пилотный проект в кафе, ресторанах и барах Бишкека и Иссык-Кульской области. В заведениях расклеят стикеры, которые будут показывать уровень безопасности заведения.

Глава отдела регулирования предпринимательской деятельности при минэкономики Акылай Кожомбердиева сообщила журналисту Kloop.kg, что стикеры будут выполнены в виде смайликов трех цветов.

«Санэпидемстанция будет выдавать стикеры трех цветов по результатам плановых проверок. “Зеленый” — заведение соответствует требованиям, “желтый” — требуются небольшие доработки, а “красный” — требуется модернизация», — сказала Кожомбердиева.

В Минэкономики считают, что наличие стикеров в заведениях повысит конкуренцию среди предпринимателей, потому что посетители, вероятнее всего, будут чаще ходить в места, соответствующие всем требованиям.

Получение зеленого стикера будет мотивацией для владельцев кафе и ресторанов по улучшению условий в заведениях кафе и качества продукции.

Кожомбердиева отметила, что сами стикеры не будут отражать качество продукции — «вкусно или нет — это субъективное мнение».

Она добавила, что по закону предприниматель «обязан оповестить потребителей о результатах проверки», а стикеры послужат способом оповещения.

Пилотный проект и дизайн стикеров представили в Бишкеке. Директор департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора при Минздраве Толо Исаков заявил о необходимости нанесения защитных свойств на стикеры, чтобы не допустить подделок.

«Возможно, эти стикеры, хорошие смайлики, будут продавать, но это будет строго отслеживаться, обоснованно ли он выдан. Будут расследования, санврач или инспектор может поплатиться своим местом», — цитирует Исакова издание «Tazabek».

Он добавил, что стикеры будут дорогостоящими, если их печатать с нанесением защитных свойств.

В минэкономики пояснили, что изготовление стикеров профинансирует Международная финансовая корпорация, но не уточнили количество наклеек и на какую сумму их изготовят.

Пресс-служба Международной финансовой корпорации сообщила, что можно найти на сайте Госсанэпидемнадзора информацию о заведении, если посетитель не найдет стикера в кафе, баре или ресторане или засомневается в рейтинге.