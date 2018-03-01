Двое кыргызстанцев задержаны в США по подозрению в контрабанде оружия в Чечню — СМИ

Американский сайт WJLA сообщил, что граждане Кыргызстана Тенгиз Сыдыков и Эльдар Резванов задержаны по подозрению в контрабанде оружия в Чечню. МИД Кыргызстана выясняет информацию о задержанных.

Журналисты издания WJLA сообщили, что жители города Алегзандрия в штате Вирджиния 28-летний Тенгиз Сыдыков и 27-летний Эльдар Резванов были арестованы 27 февраля. Полиция подозревает, что они пытались отправить в Чечню 100 единиц оружия в разобранном состоянии.

Журналисты издания, сославшись на материалы дела, утверждают, что подозреваемые разобрали оружие на части для того, чтобы замаскировать его под кухонные приборы и чехлы для автомобилей.

Сотрудники местного почтового отделения сообщили полицейским, что мужчины отправляли посылки почти каждый день.

В МИДе Кыргызстана журналисту Kloop.kg сообщили, что ведомство отправило запрос в США по поводу задержания, но пока не получили ответа.

«Из-за часовой разницы (сейчас в Вирджинии около 2 часов ночи) мы пока не можем подтвердить информацию, но мы дали поручение», — сообщили в МИДе.

Издания «АКИПресс» и 24.kg сообщили, что один из задержанных — Тенгиз Сыдыков — сын бывшего посла Кыргызстана в США Замиры Сыдыковой.

Сама Сыдыкова в интервью изданиям подтвердила задержание сына, однако опровергла его связь с контрабандой. Она также пояснила, что у второго задержанного — Эльдара Резванова — гражданство Казахстана.

«По всей видимости, это связано с этим парнем [Эльдаром]. Сын уже живет в другом месте. Когда он узнал про задержание Резванова, поехал в полицейский участок, чтобы поддержать или выяснить, его тоже задержали до выяснения обстоятельств. […] Завтра суд примет решение, принимать это обвинение в отношении задержанных или нет. На самом деле обвинительного заключения нет еще», — сказала Сыдыкова.