Министерство иностранных дел Кыргызстана сообщило, что активист и бывший лидер молодежного крыла СДПК Ренат Самудинов с супругой Эльнурой Молдокадыровой уже четвертый месяц ожидают решения о предоставлении политического убежища в спецприемнике в городе Аделанто, штат Калифорния.

В МИДе Кыргызстана журналисту Kloop.kg сказали, что стадия рассмотрения запроса Самудинова и Молдокадыровой о предоставлении им политического убежища неизвестна.

Самудинова и его жену перевели в спецприемник в городе Аделанто в начале декабря 2017 года.

Месяцем ранее супруги попросили политическое убежище в США, после того как их задержали на американо-мексиканской границе из-за отсутствия документов на въезд.

Ренат Самудинов был лидером молодежного крыла провластной партии СДПК. Летом прошлого года он предложил провести праймериз (внутрипартийные выборы) для выдвижения единого кандидата в президенты, но поддержки не получил.

Сначала Самудинова сняли с должности руководителя молодежного крыла, а затем исключили из СДПК. Инициатором исключения Самудинова стал член политсовета СДПК Фарид Ниязов.

Эльнура Молдокадырова, которая вела на КТРК собственную программу, ушла с канала после того, как у ее мужа начался конфликт с СДПК.

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