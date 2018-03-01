Кыргызстанец приехал в Россию для замены протеза на ноге — ему отказали во въезде и он 3 дня пробыл в аэропорту

Мужчине отказали во въезде в Россию в питерском аэропорту «Пулково» 26 февраля. Он прилетел в Санкт-Петербург для замены протеза на правой ноге. Сотрудники посольства Кыргызстана в России оказывают ему правовую помощь.

Посольство Кыргызстана в России сообщило, что пограничная служба аэропорта «Пулково» отказала мужчине во въезде в страну, потому что тот не смог объяснить цель своего приезда в Санкт-Петербург. Однако запрета на въезд в Россию у кыргызстанца нет и в «черных списках» он не числится.

Директор департамента информации при МИД Кыргызстана Муратбек Азымбакиев в разговоре с журналистом Kloop.kg сообщил, что сейчас по этому делу идет разбирательство.

Чтобы помочь кыргызстанцу, канцелярия посольства Кыргызстана в Санкт-Петербурге обратились в «Пулково» с просьбой предоставить официальные объяснения и оценить действия сотрудника аэропорта.

Петербургское интернет-издание «Фонтанка» сообщило, что кыргызстанец, у которого инвалидность I группы, прибыл 26 февраля в Санкт-Петербург для замены протеза на правой ноге. Но сотрудники аэропорта отказали ему во въезде в страну.

«Фонтанка» связалась с сестрой мужчины, которая сообщила, что брату отказали во въезде в страну, потому что у него якобы «нет страховки и брони в гостинице», однако мужчина не собирался останавливаться в гостинице и планировал пожить у нее.

Врач-протезист сообщил, что к нему на прием мужчина записался на 26 февраля, но так и не пришел. Специалист добавил, что страховка для замены протеза не нужна. По информации издания, мужчину 1 марта должны экстрадировать обратно в Кыргызстан.