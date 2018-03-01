Согласно документу, размещенному на сайте департамента юстиции США, Сыдыков и Резванов купили больше 100 единиц разобранного оружия и попытались отправить их без лицензии в Чечню.

По версии следствия, мужчины пытались отправить контрабанду, используя поддельную опись и замаскировав детали оружия под кухонную утварь.

И это все обвинения?

Нет. Американский департамент юстиции сообщает, что кыргызстанцам предъявили обвинения в незаконном трафике оружия, контрабанде товаров из США, прослушке, банковском мошенничестве и отмывании денег.

Если суд признает их вину, то максимальное наказание может составить до 20 лет лишения свободы. Но реальный срок за федеральные преступления зачастую бывает меньше.

Где могло быть куплено оружие?

Издание Patch.com сообщило, что мужчины покупали не только оружие и детали к нему, но и оружейные принадлежности: в частности, оружейные магазины к пистолету Glock и к автомату AK-47. При покупке они обращались к торговцам оружием в городах Северной Вирджинии.

По утверждению журналистов издания, у Сыдыкова была «грин-карта» (вид на жительство в США), позволявшая ему приобретать оружие легально.

Больше никто к этому не причастен?

Российское издание «Коммерсант», ссылаясь на документы, предоставленные суду сотрудником Агентства внутренней безопасности США, сообщило, что в деле также упоминается брат задержанного Тенгиза Сыдыкова — Чынгыз.

Автор материала Евгений Хвостик утверждает, что Чынгыз находился в США «без юридического статуса». Однако проходит ли он подозреваемым или обвиняемым по этому делу — неизвестно.

По информации «Коммерсанта», Тенгиз и Чынгыз общались с помощью почтового сервиса Gmail. Доступ к переписке спецслужбы получили на основании судебного разрешения осенью прошлого года.

Всего, пишет газета, на покупку оружия и деталей у мужчин ушло пять тысяч долларов. В мае прошлого года Тенгиз Сыдыков якобы приобрел 24 пистолета Glock, а общее количество пистолетов составило 64 штуки.

Наблюдение за подозреваемыми установило, что мужчины планировали отправить оружие через обычную почтовую службу в четырех посылках в Россию и Кыргызстан, причем три посылки предназначались в Грозный.

Как на это отреагировали в Кыргызстане?

Получить комментарий от кыргызского Министерства иностранных дел о задержании кыргызстанцев пока не удалось — МИД сослался на то, что в Вирджинии сейчас ночь. Тем не менее, там заявили, что запрос об этом в посольство Кыргызстана в США уже отправлен.

Бывший посол Кыргызстана в США и редактор газеты ResPublica Замира Сыдыкова сообщила нескольким изданиям, что одним из задержанных оказался её сын — Тенгиз. Но Сыдыкова опровергла связь Тенгиза с контрабандой оружия и заявила, что он работал в США в одной из IT-компаний.