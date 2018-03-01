Видео — самолет совершает аварийную посадку в «Манасе» из-за отказа двигателя

Самолет авиакомпании «Тез Джет» совершил экстренную посадку в аэропорту «Манас» из-за отказа левого двигателя — аварийное состояние двигателя заснял один из пассажиров. При посадке никто не пострадал.

Пресс-служба аэропорта «Манас» сообщила, что самолет совершал рейс по маршруту Бишкек — Баткен.

Самолет вылетел из аэропорта «Манас» в 14:22. Однако через некоторое время пилоты связались со службами аэропорта и запросили экстренную посадку. Они сообщили, что у самолета отказал левый двигатель.

Воздушное судно приземлилось в аэропорту «Манаса» в 14:52 — никто из 96 пассажиров не пострадал.

Агентство гражданской авиации создало комиссию по изучению причин данной ситуации. В авиакомпании «Тез Джет» отказались от комментариев.