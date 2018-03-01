Путин объявил о создании в России «неуязвимых» ядерных ракет

Президент России Владимир Путин презентовал новые ядерные ракеты системы «Сармат». По словам президента, эти ракеты «неуязвимы» перед противоракетной обороной других стран.

Заявление Путина о создании в России ядерных боеголовок нового поколения прозвучало 1 марта во время ежегодного обращения к Федеральному собранию.

По словам президента России, ракеты обладают «непредсказуемой» траекторией полета и это делает их «неуязвимыми» для всех существующих систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Путин добавил, что при весе в 200 тонн ракета «практически» не имеет ограничения дальности полета.

По словам президента России, создание ракеты стало ответом на действия США, которые отказались вести совместную программу противоракетной обороны и разместили свои системы ПВО на территории других стран.

«Нас никто не слушал. Послушайте сейчас», — такими словами закончил свое послание Путин.