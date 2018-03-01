Судьей отобран бывший фигурант дела о вымогательстве. Отборочная комиссия не видит в этом проблем из-за оправдательного приговора

Судьей Конституционной палаты при Верховном суде был отобран Максат Шамилов. В 2010 году против него возбуждали уголовное дело из-за обвинений в «вымогательстве», но спустя два года он был оправдан Верховным судом.

Исправление: в изначальной версии материала было написано, что кандидаты Ажибеков и Шамилов уже стали судьями, однако это не так — их должен еще утвердить парламент. Приносим свои извинения.

Совет по отбору судей выбрал 1 марта новых членов Конституционной палаты — ими стали Нурлан Ажибеков и Максат Шамилов. Они окончательно займут свои должности после одобрения парламента.

В июне 2010 года Шамилов был фигурантом дела о вымогательстве — тогда он работал замдиректора юридического института при КНУ, и один из абитуриентов написал против него заявление о вымогательстве взятки в размере $600 за поступление.

Шамилова задержали при получении 9 тысяч сомов, однако через два года судебных разбирательств Верховный суд оправдал его — судьи не нашли состав преступления в его действиях. Сам Шамилов говорил, что его «подставили».

Ответственный секретарь Совета по отбору судей Азамат Алдашев сказал журналисту Kloop.kg, что оправдательный приговор позволяет Шамилову избираться в Конституционную палату.

«Шамилов предоставил все сведения — приговоры судей, районного и Верховного, в которых говорится, что его оправдали. По закону это не противоречит тому, чтобы он проходил конкурс, если он по реабилитирующим основаниям оправдан», — сказал секретарь.

До этого назначения, в 2014 году, Шамилов был членом Совета по отбору судей от парламентской фракции «Ата-Журт», а в 2015 году он стал депутатом парламента в составе этой же фракции.