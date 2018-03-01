Хватит о работе — от нее можно будет отдохнуть пятничным вечером в баре @191. Выступает обворожительная Салтанат Аширова, а до нее — DJ Rus Saskeev (честно, не знаю, кто это, но нашел на миксклауде плейлист, подписанный его именем, из музыки в стиле эмбиент — если будет так, то это самое то для отдыха).

Субботним вечером можно сходить и попробовать сангрию в «Чемодане Зусмановича» или пойти послушать живую музыку в ресторане грузинской кухни «Нико».