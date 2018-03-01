Привет, друзья!
Это Эльдияр Арыкбаев, главред «Клоопа». С началом весны всех нас!
На этих выходных будет хакатон по дата-журналистике, и, скорее всего, эти два дня я проведу там. Время для регистрации прошло, но вы можете понаблюдать за тем, какие материалы будут публиковать участники, возможно что-то выйдет и на нашем сайте. Тема хакатона — «Взломай бедность».
Куда сходить?
Хватит о работе — от нее можно будет отдохнуть пятничным вечером в баре @191. Выступает обворожительная Салтанат Аширова, а до нее — DJ Rus Saskeev (честно, не знаю, кто это, но нашел на миксклауде плейлист, подписанный его именем, из музыки в стиле эмбиент — если будет так, то это самое то для отдыха).
Субботним вечером можно сходить и попробовать сангрию в «Чемодане Зусмановича» или пойти послушать живую музыку в ресторане грузинской кухни «Нико».
В воскресенье открывается выставка произведений современного искусства из текстиля. Называется она «1200 нитей» и будет проходить в «Асанбай-центре». Почитайте описание и обязательно сходите: «В традиционные рисунки включены символы современной массовой культуры, логотипы, знаки».
Еще каждое воскресенье в «Окнах» проходит обучение английскому языку, но не абы как, а за игрой в настольные игры — играете в «Имаджинариум», а заодно прокачиваете свой английский, cool же!
Что посмотреть?
Из интересного в кинотеатрах особо нечего смотреть. Но если не видели «Черную пантеру», обязательно сходите. А если видели, то посмотрите третью часть российского комедийного роуд-муви «О чем говорят мужчины». Первая часть зашла мне на отлично, вторая — не очень, но о третьей говорят, что она даже лучше первых двух вместе взятых. Верить или не верить, не знаю, убедитесь сами.
Наш новостной редактор Рустам советует посмотреть «Капитан Фантастик». Это кино, которое не выходит в прокат с кучей рекламы и баннерами на весь город, как какой-нибудь марвеловский супергероический боевик. И тем не менее, он о супергерое — о мужчине и отце, который готов биться за свою семью, защищать её и сделать все, чтобы она была счастлива. Вигго Мортенсен доказывает, что он может играть не только Арагорна из «Властелина колец».
Редактор репортажей Дима Мотинов советует посмотреть сериал «Конец ***го мира». Главные герои — подростки с непростыми характерами. Джеймс уверен, что он психопат (а вы, будучи подростком, не хотели быть не таким, как все?), Алиса бунтует против родителей (кстати, не зря) и выражает свою симпатию при знакомстве словами «Ты катаешься на скейте, как говно». Между ними завязывается роман и они решают сбежать из дома. Дальше сюжет закручивается с каждой новой серией – героев несет на волне их подросткового максимализма, и заносит очень далеко. Одно из огромных преимуществ этого сериала — те контрастные эмоции, которые он вызывает у зрителя. Вас только пробило холодным потом от ужаса, и вот вы уже ржете, как конь. Юмор в «Конце ***го мира» такой же «не такой», как и его герои, так что необходим определенный запас толерантности.
Что почитать?
Последние несколько месяцев мой список чтения состоит из одних увлекательных отчетов, исследований и другой профессиональной литературы, что посоветовать что-то конкретное мне сложно. Но раз HBO собирается экранизировать Брэдбери, так почитайте его «451 градус по Фаренгейту».
Если хотите еще антиутопий, то вот вам в список «Скотный двор» Оруэлла — местами смешно, местами грустно, а местами напоминает кыргызскую политику (что смешно и грустно одновременно).
Что послушать?
На этой неделе наш плейлист состоит из прогрессив-хауса канадского лейбла электронной музыки «Маустрап» (mau5trap). Вот несколько годных ссылок от нашего редактора Рустама:
Остальное:
https://www.youtube.com/watch?v=xRpC9SYyaek
https://www.youtube.com/watch?v=VHqmBC6pawQ
Во что поиграть?
Если вы в 90-х задротили на дэнди или сеге, играя в «Баттлтодс», «Чип и Дейл», «Стрит Файтер» или «Червяка Джима», то советую поиграть в «Капхэд». Нарисованный в стилистике мультиков «Диснея» 30-х годов, он выдавит из вас слезу ностальгии и не отпустит, пока не пройдете его до конца.
Недавно вышел Kingdom Come: Deliverance и сразу разделил геймерское сообщество на два враждующий лагеря. Одни говорят, что игра — наполненный багами полуфабрикат, вторые — что в игре всюду реализм и глубокая атмосфера средневековой Богемии (Чехии то есть), а собирали ее чуть ли не на коленках с помощью донатов через «Кикстартер». Я проиграл в нее 20 игровых часов, и правы вообщем-то все: багов полно, реализм в чем-то есть, атмосфера хорошая. Правда, играть местами скучно, да и баги раздражают, поэтому советую подождать патчей.
Что еще интересного есть?
Айдай поделилась ссылкой на интерактивную карту ада по Данте Алигьери, и я немного на нее залип — посмотрите и вы по этой ссылке.
На выходных (на самом деле в ночь на понедельник) будет идти церемония «Оскара», который мы будем освещать вместе с Акжибек в текстовой трансляции. Можете проверить, сколько оскароносных картин за все время вы смотрели. Тест простой — выходит список фильмов, вы тыкаете по тем, которые смотрели, и в конце вас называют каким-нибудь актером. Я видел 44 картины из списка, поэтому я — Мэрил Стрип. Вот ссылка на тест.
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Хороших выходных!
Эльдияр.
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