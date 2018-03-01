Сняла «розовые очки» и стала сильной. Как я пережила годы насилия и унижений в браке

Тогда она сказала: «Вот видите, что она делает? Видите, какая она?» — и закрыла дверь снова. На требование отдать детей не отвечала больше.

Соседи разошлись. Я не знала, что делать — села возле подъезда и стала ждать. Тогда уже муж подошел — я ему рассказала все. Потом попросила вывести мне моих детей. А он вышел спустя несколько часов и заявил, что я сама виновата.

Я ему сказала, что забуду все побои ради детей и него, попросила начать жить отдельно. Он согласился и отправил меня жить к старшей сестре. Через два дня он мне позвонил и рассказал, что свекровка и его из дома выгнала.

Моя знакомая узнала о нашей ситуации и разрешила нам месяц пожить в квартире, которую она собиралась сдавать. Мы с мужем убрали там все и поехали за детьми и вещами.

Свекровь начала швырять в нас наши вещи — толком и собрать ничего не получилось. Детей отдала, в чем были: ни игрушек, ни сменного белья. Документы тоже наши не отдала. Мы решили, главное, что детей отдала, а остальное потом заберем.

Моя мама дала нам денег на продукты. Месяц мы жили нормально на съемной квартире. Ну, как нормально — муж работать отказался, деньги заканчивались, я стала искать работу. Я пыталась с ним договориться, что я буду работать, детей отдадим в садик, а он их будет туда водить. Он мне заявил: «Я че, баба что ли, дома сидеть?»

Меня это так обидело — он ведь и так за четыре года нашего брака только и сидел дома да с пацанами гулял на улице. Но не стала ругаться — понимала, что он все равно меня не услышит и не поймет.

Как-то я ходила в поисках работы, и тут муж мне звонит и говорит, что приехал его брат и забрал детей к себе. Говорит, «деньги же закончились». Я стала на него кричать, что это мои дети и, не посоветовавшись со мной, он не должен был так поступать.

Мы поехали к его брату, а их дома не было. Оказывается, они с моими детьми ушли в гости. Я начала плакать, требовать привезти мне моих детей.