Двигатель самолета, который экстренно сел в аэропорту «Манас». Фото «АКИПресс»

Самолет «Тез Джета» совершил экстренную посадку в «Манасе»

Самолёт рейса Бишкек — Баткен совершил аварийную посадку из-за отказа левого двигателя. На его борту находились 96 пассажиров, никто не пострадал.

Агентство гражданской авиации создало комиссию по изучению причин аварийной ситуации. В авиакомпании «Тез Джет» отказались от комментариев.

В США арестовали сына бывшего посла Кыргызстана

27 февраля полиция города Алегзандрия штата Вирджиния арестовала двух граждан Кыргызстана — Тенгиза Сыдыкова и Эльдара Резванова — по подозрению в контрабанде оружия в Чечню.

МИД Кыргызстана отправил запрос в США, но пока не получил ответа.

Журналисты выяснили, что Тенгиз Сыдыков — сын экс-посла Кыргызстана в США Замиры Сыдыковой. Она подтвердила задержание сына, однако опровергла его связь с контрабандой.

Депутат предлагает госведомствам переехать на окраину Бишкека

Депутат от фракции СДПК Кожобек Рыспаев предлагает построить на окраине Бишкека административный городок — по опыту Астаны — и переселить туда все госорганы. Он считает, что это решит проблему с пробками и будет удобно для горожан.

Он не уточнил, где именно можно выделить земли на строительство административного городка. Депутат сказал, что это должно решить правительство.