Двигатель самолета, который экстренно сел в аэропорту «Манас». Фото «АКИПресс»
Самолет «Тез Джета» совершил экстренную посадку в «Манасе»
Самолёт рейса Бишкек — Баткен совершил аварийную посадку из-за отказа левого двигателя. На его борту находились 96 пассажиров, никто не пострадал.
Агентство гражданской авиации создало комиссию по изучению причин аварийной ситуации. В авиакомпании «Тез Джет» отказались от комментариев.
В США арестовали сына бывшего посла Кыргызстана
27 февраля полиция города Алегзандрия штата Вирджиния арестовала двух граждан Кыргызстана — Тенгиза Сыдыкова и Эльдара Резванова — по подозрению в контрабанде оружия в Чечню.
МИД Кыргызстана отправил запрос в США, но пока не получил ответа.
Журналисты выяснили, что Тенгиз Сыдыков — сын экс-посла Кыргызстана в США Замиры Сыдыковой. Она подтвердила задержание сына, однако опровергла его связь с контрабандой.
Депутат предлагает госведомствам переехать на окраину Бишкека
Депутат от фракции СДПК Кожобек Рыспаев предлагает построить на окраине Бишкека административный городок — по опыту Астаны — и переселить туда все госорганы. Он считает, что это решит проблему с пробками и будет удобно для горожан.
Он не уточнил, где именно можно выделить земли на строительство административного городка. Депутат сказал, что это должно решить правительство.