Мээрим Жуманазарова завоевала бронзу чемпионата Азии по борьбе

Кыргызская спортсменка Мээрим Жуманазарова завоевала бронзовую медаль в третий соревновательный день чемпионата Азии по борьбе. В решающей схватке она одолела Дивию Какран из Индии.

В четвертьфинале турнира по вольной борьбе весовой категории до 68 кг Мээрим Жуманазарова сразилась с японкой и победила со счётом 5:1.

В 1/2 финала ей противостояла спортсменка из Монголии. Жуманазарова успешно начала схватку, набрав два очка. Но в самой концовке встречи монгольская спортсменка вырвала победу, сравняв счет — 2:2.

По правилам борьбы при одинаковом количестве очков, победа присуждается спортсмену, который последним совершил результативное действие.

Проигравшей в полуфинале Жуманазаровой предоставился шанс побороться за бронзовую медаль турнира.

В итоговой схватке за медаль соперницей кыргызстанки была индийская спортсменка Дивия Какран. Встреча закончилось победой Жуманазаровой со счетом 12:6.

Также возможность выиграть бронзу была у Айпери Медет кызы. Спортсменка выступала в весе до 76 кг, где в заключительной схватке за медаль сразилась с представительницей Южной Кореи.

Кореянка доминировала оба периода и в итоге выиграла бронзу — 12:0.

Чемпионат Азии по борьбе проходит в Бишкеке с 27 февраля по 4 марта во Дворце спорта имени Кожомкула. В первенстве участвуют борцы из 20 стран Азии.

Кыргызстан представят 25 спортсменов в разных весовых категориях.

По итогам трех дней в копилке кыргызской сборной девять медалей — золотая, три серебряных и пять бронзовых.