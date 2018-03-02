Журналистки обвинили российского депутата в домогательствах

Продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук рассказала о приставаниях со стороны депутата Госдумы Леонида Слуцкого и стала второй журналисткой, открыто обвинившей российского политика в домогательствах. Слуцкий отрицает обвинения и называет их «заказухой».

Дарья Жук открыто рассказала о домогательствах со стороны Леонида Слуцкого 1 марта. До нее открыто обвинила политика в домогательствах замглавреда RTVI Екатерина Котрикадзе.

Ранее, 22 февраля, на «Дожде» вышла статья про сексуальные домогательства со стороны Слуцкого. В ней на депутата Госдумы анонимно жаловались три журналистки — одной из них и была Дарья Жук.

По ее словам, несколько лет назад она пригласила политика на эфир, где он начал приставать к ней.

«Как только вы зашли в студию, вы почти сразу же проявили себя — силой пытались меня поцеловать, пытались трогать, вели себя грубо и назойливо. Мне было неприятно и страшно, поэтому я попросила своего коллегу проводить вас на эфир и больше с вами не контактировала», — сказала она.

Екатерина Котрикадзе также утверждает, что Слуцкий пытался ее «трогать и целовать», когда она, еще будучи грузинской журналисткой, приехала к нему на интервью.

«И, в общем, так вышло, что он меня провел в свой кабинет, запер дверь и попытался как-то меня прислонить к стене, и как-то меня трогать и целовать. Я вырвалась, убежала», — рассказала журналистка.

Слуцкий ответил на обвинения Контрикадзе.

«Грузинские журналисты обвиняют и не в этом. Странно, что не нашлось украинок или американок, которые рассказали бы о том же самом. Могу сказать только, что никогда такого не было, и никогда женщины не жаловались и, я думаю, не пожалуются на какие-то неправильные действия с моей стороны», — сказал он.

После выхода на «Дожде» статьи, в которой журналистки из парламентского пула рассказали о приставаниях со стороны депутата, политик обвинил издание в провокации. Его однопартийцы из ЛДПР предложили лишить «Дождь» аккредитации в Госдуме.

«Возможность „сексуального скандала“ в России вообще сомнительна. Неужели сотрудники „Дождя“ этого не понимают?» — сказал вице-спикер Госдумы и член ЛДПР Игорь Лебедев.

Слуцкий отрицает все обвинения, и утверждает, что статья о сексуальных домогательствах с его стороны «вместо того, чтобы отобрать авторитет, наверное, добавила» ему авторитета.