Российское издание РИА Новости 26 сентября сообщило, что президент России Владимир Путин, на которого ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест, прилетит в Кыргызстан.

РИА Новости, со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пишет, что Путин прилетит 15 октября, чтобы провести встречу с главой Беларуси Александром Лукашенко.

«Можем подтвердить, действительно, такая поездка у президента планируется, и планируется там встреча», — сказал Песков.

В администрации президента Садыра Жапарова «Клоопу» пока не прокомментировали приезд Путина.

О том, что Путин собирается посетить Кыргызстан, стало известно еще в мае 2023 года. Тогда его пригласил президент Садыр Жапаров. Однако даты визита были не известны.

В последний раз Путин посещал Кыргызстан в декабре 2022 года — спустя девять месяцев после того, как российская армия вторглась по его приказу в Украину и начала полномасштабную войну, которая продолжается до сих пор.

Затем в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина за военные преступления против Украины. Ордер подразумевает, что если Путин прибудет в страну, где ратифицирован Римский статут, он будет задержан.

Юрисдикцию Международного уголовного суда признают 123 государства, включая все страны Евросоюза и Южной Америки, некоторые африканские страны, а также Таджикистан и Афганистан. Римский статут не подписан США, Китаем, Индией, Россией, Израилем, Турцией и Ираном.

Кыргызстан подписал Римский статут Международного уголовного суда в 1998 году, но так и не ратифицировал документ. Это значит, что власти страны, скорее всего, не арестуют Путина, если он попадет на территорию Кыргызстана.

24 февраля 2022 года российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину. Они продолжают вести военные действия на территории Украины по сей день.

По данным ООН, на 11 сентября из-за российского вторжения в Украине погибли как минимум 9 614 мирных жителей. Ещё более 17 тысяч человек получили ранения. Однако в организации отмечают, что, вероятно, количество жертв намного больше. Об этом говорят и украинские власти.

Вторжение России в Украину осудили ряд государств, а западные страны наложили на РФ беспрецедентное количество санкций.

Кроме того, западные страны неоднократно предупреждали о введении вторичных санкций в отношении стран, которые помогают России. В этот список первой попала Беларусь, глава которой — Александр Лукашенко — полностью поддерживает Путина, и даже предоставил свою территорию для вторжения в Украину.