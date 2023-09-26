Президент Садыр Жапаров поздравил борцов сборной Кыргызстана с успешным выступлением на чемпионате мира. Как сообщили в пресс-службе главы государства, 26 сентября прошла торжественная церемония чествования призеров чемпионата мира по борьбе.

На церемонии Жапаров выступил с поздравительной речью и выразил спортсменам благодарность за то, что «они с честью прошли через испытания, проявили лучшие волевые качества на прошедшем турнире».

«Мы возлагаем большие надежды и уверены в тех, кто выиграл путевку на 33-е летние Олимпийские игры, которые пройдут в 2024 году в Париже. Бесспорно, мы не оставим без внимания спортсменов, высоко и гордо поднимающих флаг страны, и обещаем, что их достижения будут оценены по достоинству», — подчеркнул он.

Затем президент вручил призерам денежные сертификаты. Взявшие золото на чемпионате мира Айсулуу Тыныбекова, Акжол Махмудов и Жоламан Шаршенбеков получили по 1 млн сомов, Айпери Медет кызы, которая завоевала серебро — 700 тысяч сомов, а Тайырбек Жумашбек уулу, взявший бронзу, получил 500 тысяч сомов. Также денежных наград удостоены тренеры спортсменов.

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В заключение глава государства дал напутствие присутствующим борцам, которые будут участвовать в XIX Азиатских играх в Китае, «замотивировав их на успешное выступление».



Кыргызстанские борцы завоевали на чемпионате мира в Сербии пять медалей. Такое успешное выступление позволило сборной Кыргызстана занять третье место в общекомандном зачете после Японии и США.

Золото завоевали Айсулуу Тыныбекова (до 62 кг), борцы греко-римского стиля Акжол Махмудов (77 кг) и Жоламан Шаршенбеков (60 кг). Серебро завоевала Айпери Медет кызы (76 кг), а бронзу взял борец вольного стиля Тайырбек Жумашбек уулу (61 кг).



Кроме того, у кыргызской сборной уже пять лицензий на Олимпийские игры в Париже 2024 года. Путевки завоевали борцы Айсулуу Тыныбекова, Акжол Махмудов, Жоламан Шаршенбеков, Айпери Медет кызы и пловец Денис Петрашов.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.