В Госкомитете нацбезопасности 27 сентября сообщили о задержании судьи уголовной коллегии Бишкекского городского суда по подозрению в вымогательстве.

По данным спецслужбы, отдельные судьи Бишкекского горсуда за принятие положительного решения не связанного с лишением свободы в рамках рассматриваемого уголовного дела, через посредника адвоката вымогали и получили $5 тысяч (443 500 сомов) от близких родственников подсудимого.

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В схеме, как говорят в ГКНБ, участвовали так называемые «доверенные» адвокаты. До передачи взятки судье адвокат должен был иметь при себе ранее подготовленные «отмытые» деньги, которые распределялись между судьями. Такая схема замены денег носила системный характер.

«Согласно замыслу участников преступного сговора, в случае задержания последних правоохранительными органами, адвокат выступающий в качестве постоянного и доверенного посредника, должен был утверждать, что он получил денежные средства в качестве гонорара за предоставленные юридические услуги, о чем заранее составлялся фиктивный договор», — рассказали в Госкомитете.

На основании решения Первомайского райсуда И.Н.А. заключена под стражу в СИЗО ГКНБ до 26 ноября.

«В настоящее время продолжается проведение соответствующих активных следственно-оперативных мероприятий по закреплению доказательной базы преступных действий по вышеуказанным фактам других судей Бишкекского городского суда, которые имеют причастность к данной коррупционной схеме, о результатах будет дана дополнительная информация», — добавили в ГКНБ.



В свою очередь Совет судей уже дал свое согласие на привлечение к уголовной ответственности судьи горсуда И.Н.А.

Также в Совете сообщили, что рассмотрели и одобрили представление Генпрокуратуры о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности судьи Ленинского районного суда города Бишкек К.Н.Т. Судью подозревают в вымогательстве взятки и получении взятки.

Кроме того, Совет судей внес предложения президенту о временном отстранении от должности этих судей.