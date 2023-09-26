Адвокат Канат Хасанов 25 сентября сообщил «Клоопу», что на него напали неизвестные люди.

По словам Хасанова, ему выбили зубы и у него вывих бедренной кости. Вместе с этим адвокат опубликовал фотографию якобы напавшего на него на своей странице в Фейсбук.

«Вот этот паренек 35 лет уже видать духу набрался прикрываясь именами Садыра Нургожоевича, Камчыбека Кыдыршаевича, но в особенности Каныбека Туменбаева, что нет чувства страха и смело раздает в тычины и ломает зубы с челюстью (кстати свидетели есть и они подтвердят мои слова как они разбрасывались именами первых лиц)», — написал он.

По словам Хасанова, незадолго до инцидента ему позвонил клиент и сказал, что человек на фото с неизвестными парнями спортивного телосложения угрожал и вымогал у него деньги. Когда адвокат приехал на место и стал говорить, что такие слова можно расценить как «вымогательство» на него напали.

«Смешно, конечно, но если этот паренек работает рядом с вами власть держащие, то я прикидываю, что делают другие близко приближенные. Но проблема не в моем сломанном зубе и челюсти, а дело в том, что приближенность вообще стала создавать вседозволенность уже приближенным не говоря о власть держащих», — написал адвокат.

В УВД Первомайского района Бишкека подтвердили «Клоопу», что инцидент произошел 25 сентября на пересечении улиц Профсоюзная и Каракумская.

По данным милиции, в тот же день мужчина, якобы напавший на Хасанова, также написал заявление, где отметил, что это на него напали. В справке городской больницы говорится, что у него синяки на лице.

В милиции отметили, что в отношении обоих мужчин назначили судмедэкспертизу, по ее результатам будет дана юридическая оценка.