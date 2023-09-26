В Министерстве цифрового развития ответили на вопросы «Клоопа» по блокировке соцсети TikTok на территории Кыргызстана.



В ответе ведомства, подписанное замминистром цифрового развития Замирбеком Кожомуроватовым, говорится, что «в настоящее время со стороны Минкультуры проводятся мероприятия по выстраиванию необходимых механизмов по блокировке контента непозволительного характера».



Сейчас приложение TikTok, которое пользователи устанавливают на телефон, работает исправно. Однако веб-версия соцсети недоступна с некоторых интернет-провайдеров. Например, веб-версия TikTok недоступна с провайдера Homeline.

Блокировка TikTok в Кыргызстане

Минкультуры 30 августа сообщило, что приняло решение о прекращении деятельности в распространении сервиса TikTok на территории Кыргызстана. В ведомстве пояснили, что приняли такое решение после обращения от нескольких неправительственных организаций относительно вредного воздействия TikTok, негативно влияющего на психическое развитие и здоровье детей.

В сообщении организаций говорилось, что после просмотра видео в TikTok подростки пытаются повторить те или иные ролики, некоторые из которых опасны для жизни. Также отмечалась, что контент в TikTok якобы «вызывает зависимость и негативно влияет на эмоциональное состояние детей», у которых еще не сформировалась психика.

В министерстве заявляли, что после мониторинга соцсети специалисты ведомства заметили, что в TikTok нет ограничения доступа к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также нет функций контроля за возрастной категорией.



После этого, 7 сентября стало известно, что в Бишкек прибыл директор по связям с органами власти и корпоративным вопросам в Восточной Европе и Центральной Азии TikTok Сергей Соколов. Он говорил, что решение Минкультуры Кыргызстана о блокировке соцсети стало неожиданностью для компании.

Тогда в Минкультуры сообщили, что проводят переговоры с представителями соцсети. Отмечалось, что перед TikTok поставили условия о введении возрастных ограничений и приведении правил платформы в соответствие с законодательством Кыргызстана.

О том, что соцсеть TikTok якобы негативно влияет на молодежь страны ранее уже говорили депутаты Шайлообек Атазов и Таалайбек Масабиров с трибуны Жогорку Кенеша в феврале этого года.

Тогда Атазов заявил, что в TikTok показывают «плохие вещи», а Масабиров сказал, что видеосервис «обязательно нужно взять под контроль». До них с предложением запретить TikTok в стране выступала депутатка Надира Нарматова.

Против блокировки TikTok выступили известные персоны и блогеры.



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