Президент Садыр Жапаров в интервью «Кабару» прокомментировал информацию о том, что Узбекистан намерен перекачивать чистую питьевую воду из Кемпир-Абадского водохранилища в город Фергану.

Жапаров напомнил, что по соглашению с узбекской стороной по Кемпир-Абаду, Кыргызстан и Узбекистан управляют водохранилищем совместно по принципу 50/50.

«Кыргызская сторона использует из Кемпир-Абадского водохранилища только 10% воды. Остальная часть воды вот уже на протяжении 100 лет утекает в Узбекистан. Еще 100 лет будет течь. Почему мы согласились на равное управление? Для нас это большое достижение. Во-первых, мы будем контролировать уровень воды, чтобы не поднимался выше 900-го горизонта. Наши земли не должна затопить вода. Во-вторых, мы должны брать воду из водохранилища во время поливных работ для наших селений, расположенных ниже плотины», — сказал он.

Глава государства отметил, что для Кыргызстана «нет разницы» как узбекская сторона будет брать воду, которая и так утекает в Узбекистан.

«Неважно, трубопроводом, арычным путем или воздухом. Главное, каждое действие согласовывается между сторонами», — подчеркнул он.

Отдельно президент остановился на «Азаттыке» и других подобных СМИ, которые, по его мнению, совершают «провокации».



22 сентября «Радио Озодлик» (узбекская служба «Радио Свобода») со ссылкой на администрацию Ферганской области сообщила, что китайский холдинг Sinomash достиг предварительной договоренности с узбекскими властями по проекту по перекачке чистой питьевой воды из Кемпир-Абада в Феграну. Материал об этом также выпустил «Азаттык» и ряд других местных изданий.

«Я тоже смотрел этот выпуск “Азаттыка”. В материале они говорят, что Кемпир-Абад ранее принадлежал Кыргызстану. Это попытки заморочить людям голову. Они неисправимы. Иногда думаю, может их хозяева, которые стоят за ними, дают им такие жесткие установки. Хотя какая им польза от того, что между Кыргызстаном и Узбекистаном будут натянутые отношения? В подаче материала явно наблюдается злой умысел, попытки посеять раздор между кыргызами и узбеками. Кемпир-Абадское водохранилище всегда было под контролем Узбекистана, и они на 100% управляли им», — заявил президент.



Жапаров подчеркнул, что «отныне кыргызско-узбекская дружба будет крепкой» и «никто кроме бога не сможет испортить дружеские узы двух стран».



«В этой связи мы должны молить Бога о том, чтобы у нас всегда был мир. Мы не должны идти на поводу провокаций таких диверсионных редакций как “Азаттык”», — сказал он.



Передача Кемпир-Абада

17 ноября 2022 депутаты Жогорку Кенеша проголосовали за законопроекты о ратификации по границе с Узбекистаном и о совместном управлении Кемпир-Абадским водохранилищем.

Документы предполагали передачу 4485 га земли под водохранилищем Узбекистану, а взамен Кыргызстане получил более 19 тысяч гектаров в нескольких областях.

В январе 2023 года Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеёв обменялись ратификационными грамотами Договора между двумя странами об отдельных участках совместной границы. После этого Жапаров заявил, что Кыргызстан и Узбекистан завершили процесс делимитации госграницы.

Однако соглашение по Кемпир-Абаду вызвало недовольство части общества в Кыргызстане. Около 30 активистов, политиков и правозащитников выступили против этого соглашения и создали Комитет по защите Кемпир-Абада. В октябре 2022 года милиция задержала их по обвинению в подготовке к организации массовых беспорядков. Часть арестованных все еще находится под стражей.

Сами фигуранты дела, которое стало известно как Кемпир-Абадское, не признают вину и неоднократно заявляли о давлении.

Задержания активистов и политиков осудили ряд депутатов, а Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Кыргызстана освободить всех задержанных.

