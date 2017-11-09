МИД Кыргызстана: Ренат Самудинов попросил политическое убежище в США

Министерство иностранных дел Кыргызстана сообщило, что экс-лидер молодежного крыла СДПК Ренат Самудинов и его супруга Эльнура Молдокадырова попросили политическое убежище в США. Власти страны задержали их на американо-мексиканской границе из-за «отсутствия разрешительных документов на въезд».

Пресс-служба МИД Кыргызстана подтвердила появившуюся ранее в СМИ информацию о задержании на американско-мексиканской границе бывшего лидера молодежного крыла провластной СДПК Рената Самудинова и его жены, журналистки и бывшей ведущей КТРК Эльнуры Молдокадыровой.

В пограничной службе США представителям посольства Кыргызстана в Америке сообщили, что причиной задержания Самудинова и Молдокадыровой стало «отсутствие у них разрешительных документов на въезд в страну».

В пограничной службе добавили, что супруги подали документы о предоставлении им политического убежища. Сейчас это прошение рассматривается иммиграционным судом США.

МИД сообщил, что ни Самудинов, ни Молдокадырова не обращались в посольство Кыргызстана с какими-либо требованиями и не жаловались на условия содержания в спецприемнике.

Ренат Самудинов был лидером молодежного крыла провластной Социал-демократической партии.

Однако после его предложения провести праймериз (внутрипартийные выборы), чтобы выдвинуть единого кандидата в президенты, Самудинова сначала сняли с должности руководителя молодежного крыла, а затем исключили из СДПК.

Инициатором исключения Самудинова стал член политсовета СДПК Фарид Ниязов. Самудинов же сказал, что причина исключения из партии — его критика процесса выдвижения единого кандидата. Тогда партия выдвинула на выборы Сооронбая Жээнбекова.

Эльнура Молдокадырова, которая вела на КТРК собственную программу, ушла с канала после того, как у ее мужа начался конфликт с СДПК.

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