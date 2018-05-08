Ошская милиция опровергает, что попавшие в аварию в Узгене машины были из кортежа премьера

Милиция Оша опровергла, что два внедорожника, попавшие в аварию в Узгенском районе, были из кортежа премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Ранее в патрульной милиции сообщали, что в ДТП попали автомобили из сопровождения премьера.

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Пресс-секретарь ошского УВД Жениш Аширбаев сказал в интервью Kloop.kg, что авария в Узгенском районе произошла уже после того, как проехал кортеж премьер-министра.

«Водитель “Жигулей” пытался перестроиться и встал посреди дороги. В этот момент в него врезался внедорожник “Тойота Лендкрузер”, а потом еще один внедорожник “Лексус”, который не соблюдал дистанцию. Никто не пострадал. Участники ДТП не были в числе машин кортежа премьер-министра», — сказал Аширбаев.

По его словам, на одном из поврежденных внедорожников был проблесковый маячок — сейчас милиция выясняет, законно ли водитель машины получил его.

В милиции сообщают, что в «Жигулях» находились журналисты районной государственной газеты «Өзгөн нуру».

Ранее замначальника пресс-службы ГУОБДД Атыра Бекмурзаева подтвердила Kloop.kg, что машины из кортежа главы правительства попали в аварию 7 мая.

«Мы все еще выясняем детали ДТП премьера-министра. Мы еще не получили информацию, как все это произошло. Машина какой марки, кто нарушил правила дорожного движения, еще выясняется», — сказала она.

По предварительным данным, авария произошла примерно в полдень в селе Жылалды Узгенского района Ошской области.

По предварительным данным, авария произошла примерно в полдень в селе Жылалды Узгенского района Ошской области.