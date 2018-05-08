Для анализа мы использовали следующие данные:

• Уровень бедности Национального статистического комитета Кыргызской Республики (НСК КР);

• Отчеты об итогах ОРТ и зачисления на грантовые и контрактные места вузов Кыргызстана Центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО);

• Данные публикаций «Уровень жизни населения в Кыргызской Республике»;

• Данные НСК КР по численности детей, не приступивших к занятиям в общеобразовательных организациях по территории и данные о расходах республиканского и местных бюджетов областей Кыргызстана.

В качестве методов анализа мы использовали традиционные статистические методы, в том числе расчеты коэффициентов корреляции и регрессионный анализ.

За 10 лет уровень знаний и критического мышления школьников не улучшился

В качестве прокси для оценки уровня знаний школьников мы использовали данные о распределении количества баллов, набранных выпускниками школ на ОРТ в период с 2006 по 2016 годы.

Мы использовали пороговые значения в 90, 100 и 110 баллов по двум причинам.

Во-первых, набравшие меньше порогового значения выпускники не имеют права на подачу документов в вузы, а во-вторых, это баллы, распределение которых находится в районе среднего значения, и, соответственно, показывает средний срез результатов ОРТ по республике.

Мы увидели, что вплоть до 2014 года доля выпускников, не набравших пороговый балл по основному тесту ОРТ возрастала. С 2014 же года доли не набравших 90 и 100 баллов сократились по сравнению с предыдущими периодами — в основном за счет незначительного увеличения среднего набора баллов в сторону 110.

Доля не набравших 110 баллов также сократилась по сравнению с 2014 годом, но осталась на уровне 2006 года, то есть за 10 лет не произошло никаких позитивных изменений.

Выпускники в бедных регионах хуже подготовлены к сдаче ОРТ

Самым значимым результатом для нас было построение корреляционной зависимости между долей выпускников, получивших менее 110 баллов по основному тесту ОРТ и уровню бедности в областях Кыргызстана.

Результаты показывают, что существует значимая положительная зависимость между этими двумя показателями (коэффициент корреляции = 0,63), что говорит о том, что вероятность недобора проходного балла по ОРТ выше в более бедных областях.

Расходы на образование чрезвычайно важны

В 2015-2016 годах произошло сокращение доли выпускников, не набравших проходной балл. С одной стороны, именно на это время пришлось значительное увеличение расходов на образование со стороны республиканского бюджета — они выросли в относительной величине с 11% в 2013 году до 18% от всех расходов 2016 году.

Но влияние расходов на самом деле не так очевидно, потому что, как показывает наш анализ статей расходов, основной рост пришелся на заработную плату, а расходование средств остается на неэффективном уровне — инвестиции в материально-техническую базу находятся на втором плане.

По нашим расчетам, 79% всех расходов на образование приходится на заработную плату и взносы в Соцфонд, в то время как только 21% расходуется на нефинансовые активы.

С другой стороны, именно в этот период ЦООМО выпустили большое количество пособий с разъяснениями по ОРТ. Это говорит о том, что возможность инвестировать в дополнительное обучение — например, репетиторов, покупку книг, компьютеров и прочее — положительно влияет на уровень подготовленности школьников к ОРТ. Здесь важную роль играют частные расходы на образование, где на самом деле существует колоссальный разрыв между богатыми и бедными.

Очевидно, что самые бедные направляют более 90% своих расходов на текущее потребление и остаются «за бортом» инвестиций в образование. Для анализа мы использовали распределение расходов на образование по децильным группам по областям, и пришли к выводу, что как в относительном, так и в абсолютном выражении расходы 10% беднейшего населения на образование значительно ниже 10% богатейшего.

В среднем по стране это соотношение составляет один к тридцати, тогда как в отдельных областях оно достигает одного к сорока (Джалал-Абадская), а в Ошской области в 2016 году расходы на образование 10% беднейших людей равны нулю.

Непосещение школы только усугубляет проблему

Согласно статистическим данным, в среднем около 3000 детей ежегодно не приступают к занятиям в школе по тем или иным причинам. Среди таких детей доминируют дети с инвалидностью, а также дети из неблагополучных и бедных семей, которые вынуждены работать или вовлечены во временные сезонные работы.

Несмотря на то, что сильной зависимости и четкого тренда между бедностью и числом детей, не посещающих школу, нами выявлено не было, в отдельные годы именно в самых бедных областях эта численность была выше, чем, например, в Бишкеке.

По итогам, мы провели многофакторный анализ причин недобора проходного балла по ОРТ на основании вышеприведенных гипотез — мы построили множественную линейную регрессию, связывающую долю выпускников, набравших меньше 110 баллов, уровень бедности, расходы и численность детей, не посещающих школу.

Все переменные показали наличие логических связей, статистически значимых при 1%-м уровне значимости, а модель имеет объясняющую способность (R2) выше 45%. Таким образом, мы доказали, что бедность наряду с низкими расходами на образование и непосещением школьных занятий увеличивает вероятность «провала» ОРТ.

Подтверждение в мировой практике

Мировые исследования давно пришли к выводу, что образование — один из ключевых элементов благосостояния. Как на национальном, так и на глобальном уровнях, образование и богатство положительно взаимосвязаны и в краткосрочном, и в долгосрочном периодах.

Например, исследование, проведенное в Чехии, показало, что риск стать бедным среди людей с начальным образованием или без образования гораздо выше. При этом «высшее образование не является гарантом непопадания в бедность, и большее внимание должно уделяться трудоустройству выпускников вузов».

В Колумбии пошли дальше и доказали, что уровень образования главы семьи позитивно влияет на состояние здоровья и жилищные условия.

Однозначно, доступ к качественному начальному и среднему образованию — чуть ли не один из самых важных определяющих факторов выхода из бедности. Уже на этапе начальных классов дети из бедных семей находятся в неравном положении по сравнению с богатыми. Дети, рожденные в бедности, попадают в ловушку, из которой очень трудно выбраться. И один из факторов для этого — отсутствие возможности инвестировать в свое обучение и получение образования.