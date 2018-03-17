Кыргызстан и Узбекистан соединят крупные города автобусными маршрутами

Узбекистан и Кыргызстан ведут переговоры и готовятся открыть четыре автобусных маршрута, которые свяжут Бишкек, Ош и Иссык-Куль с Андижаном, Ферганой и Ташкентом.

По информации узбекского агентства автомобильного транспорта, Кыргызстан и Узбекистан планируют открыть четыре автобусных маршрута, которые соединят крупные города и регионы двух стран.

«Мы планируем в ближайшие месяцы запустить автобусное сообщение по маршрутам Ташкент – Бишкек, Фергана – Ош, Андижан – Ош. Также рассматривается возможность открытия сезонного направления Ташкент – Иссык-Куль», – сказал заместитель начальника агентства Шаалим Шавахабов.

Кроме того уже 22 марта из Ташкента в Балыкчи отправится первый поезд — единственная остановка у него будет в Бишкеке.

Прямой железнодорожный рейс будет проходить по маршруту Ташкент — Балыкчы — Ташкент. Отправка будет проводиться из Ташкента в Балыкчы по субботам.

О запуске поезда по маршруту Ташкент — Балыкчы главы двух стран договорились в декабре 2017 года во время визита президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Также между Узбекистаном и Кыргызстаном уже налажено авиасообщение по маршрутам Бишкек — Ташкент, Тамчы — Ташкент и Ош — Ташкент.