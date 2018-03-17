МЧС ограничило проезд по трассе Бишкек-Ош на четыре ночи

Из-за угрозы схода лавин Министерство чрезвычайных ситуаций на четыре ночи с 17 по 20 марта ограничило проезд по трассе Бишкек- Ош. Ограничения введены для всех видов автотранспорта.

Ограничение движения на трассе Бишкек-Ош будет действовать с 21 до шести часов в течение четырех дней — с 17 по 20 марта.

Ограничения вводятся на постах «Сосновка», «Арал» и «Отмок» для всех видов автотранспорта — как для легковых, так и большегрузных машин.

«МЧС КР настоятельно просит граждан не планировать проезд по автодороге Бишкек-Ош в ночное время суток», — говорится в сообщении ведомства.

МЧС ограничило движение по трассе из-за возможного схода лавин. Последствия последних четырех лавин были ликвидированы вечером 16 марта.

Тогда движение по трассе было закрыто в течение почти четырех дней — первая лавина сошла на участок трассы в ущелье Чычкан 13 марта, а еще три — 15.