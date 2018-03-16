Трассу Бишкек — Ош очистили от сошедших лавин и открыли проезд

Министерство транспорта открыло проезд для водителей по трассе Бишкек — Ош. Дорога была перекрыта в течение трех дней — сотрудники МЧС расчищали её от снега и сошедших лавин.

Пресс-секретарь Министерства транспорта Бегимай Канат сказала журналисту Kloop.kg, что трассу полностью открыли для проезда 16 марта в 17:10. В МЧС добавили, что водителей просят соблюдать дистанцию между друг другом в 500 метров.

«Непрерывно работали три погрузчика и три бульдозера, трасса расчищена от снега и проезд разрешен в две колеи для автотранспортных средств», — говорится в сообщении минтранса.

Автодорога, соединяющая север и юг Кыргызстана, была закрыта вечером 13 марта — на участок трассы в ущелье Чычкан сошла лавина объемом 2,5 млн кубометров.

15 марта на трассе сошли еще три лавины, но сотрудники МЧС расчистили дорогу к вечеру следующего дня.