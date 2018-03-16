Гендиректор КТРК Илим Карыпбеков приостановил выпуск передачи «Салам, Кыргызстан!». Это произошло после того, как в соцсетях стали критиковать ее ведущих за шутки над гостями передачи. Как так произошло, и что сказали в эфире?

Кыргызские пользователи соцсетей обсуждают поведение Гулжайны Атакановой и Назиры Жетигеновой — ведущих телепередачи «Салам, Кыргызстан!», которая выходит на КТРК. Это вечернее шоу, в котором участвуют приглашенные гости — артисты кыргызской эстрады и другие известные люди.

В основной части программы ведущие задают гостям вопросы об их карьере, а в конце обсуждают их. Возмущение пользователей вызвали выпуски «Салам, Кыргызстан!» с участием певицы Клары Алибековой и силача Зарылбека Аликенова, который гнет гвозди мизинцем и может поднять 130-килограммового быка.

Слева направо: Гулжайна Атаканова, Клара Алибекова и Назира Жетигенова

Что именно возмутило пользователей?

Передача с Кларой Алибековой (в ней принимал участие еще и певец Бахтияр Токторов) вышла в эфир около года назад, но только сейчас пользователи соцсетей обратили внимание на отрывок из неё, в котором ведущие называют гостей «дураком», «дурой», «хвастуном» и «уродом».

Гулжайна Атаканова: Очень ценю человечность Бахтияра байке. Судя по нему, он думал рассмешить и хотел казаться комиком. Вот это мне не понравилось. Ты заметила?

Назира Жетигенова: Да, я заметила.

Атаканова: Одну мысль до конца не доводит, как дурак, и руками разводит.

Жетигенова: Как экстрасенс дурачится. Ну он взрослый, не молодой уже. 50 лет ему и танцует, тряся ногами. Прям злиться начинаешь.

Атаканова: Буй-буй-буй (пародируя одну из песен Токторова).

Жетигенова: Рассказывает, что женился 11 раз. Да кто его полюбит?! Хвастун.

Атаканова: Что насчет Клары?

Жетигенова: И-и-й, замучилась. Она медленно отвечает на вопросы, как жвачка тянется. Достала. А ты ей еще и помогаешь.

Атаканова: Конечно, буду помогать. Мне кажется, она просто отстала от жизни. Она, кажется, осталась, как раньше, в пятом классе.

Жетигенова: Мы как-то вместе поехали на гастроли. И я у нее спросила, умеет ли она ругаться: «Когда тебя ругают или бьют, ты так и смеешься, как дура?». […] Она мне ответила, что умеет (пародирует Алибекову).

Атаканова: Когда она говорит, я даже дышать не могу (пародирует смех Алибековой). Когда человек смеется, это выглядит очень мило. А когда она смеется, как мы говорим, как урод (кырг.: куник). Если она так и будет ходить, ее никто не возьмет замуж.

Жетигенова: Она вообще готовить умеет? Мужчины любят шустрых девушек, которые умеют готовить. У нее почти села зарядка. Может мы ее зарядим?

Атаканова: Да, пошли.

Второй выпуск передачи «Салам, Кыргызстан!» с участием Зарылбека Аликенова вышел в эфир в феврале — в нем ведущие сказали, что их гость похож на «слабоумного» и пожелали ему «провалиться».

Атаканова: Прозвал себя Кожомкулом XXI века. Скажите, он же не Кожомкул, а на кого он похож?

Жетигенова: Слабоумный (кырг.: кемчонтой).

Атаканова: Да чтоб провалился со своим пением.

А в других выпусках программы нет ничего такого?

Есть. Хотя резонанс в интернете вызвали именно эти два выпуска передачи, ведущие обсуждали в такой манере и других гостей.

Про актера фильма «В поисках мамы» Азамата Уланова они сказали: «Он передает привет 12-летним девочкам. Сам выглядит на 10 лет».

Про актрису и модель Рахат Божокоеву: «По лицу видно, что она — анаконда. Она не смогла сказать, кто ее парень. Наверное, потому что у нее два-три парня есть».

Про певца Кайрата Кыргыза: «Он не господин Кайрат, а Кайратгуль».

Что про это говорят на КТРК?

Генеральный директор КТРК Илим Карыпбеков отложил выход новых выпусков передачи из-за критики зрителей и пользователей соцсетей. По его словам, блок передачи с обсуждением гостей не прописан в сценарии — в нем ведущие «импровизируют».

«Это импровизированно […] Приглашенные звезды знают о том, что их будут обсуждать. В этом блоке “Сплетни” ведущие импровизируют — примерно как происходят сплетни в некоторых моментах. Но мы посмотрели, и я посчитал, что наши журналисты должны были быть осмотрительнее. Некорректно давать оценку физическим данным человека», — говорит Карыпбеков. Он добавляет, что от участников шоу не было претензий к ведущим — в том числе и от Клары Алибековой и Зарылбека Аликенова, но сотрудники канала относятся к критике «спокойно» и следят за реакцией общества. Илим Карыпбеков

«Если в обществе идет дискуссия, то мы должны пересмотреть и предложить новый формат передачи», — считает он.

Карыпбеков называет программу «Салам, Кыргызстан!» «неплохой» и «очень рейтинговой». По его словам, КТРК пересмотрит концепцию передачи, и она будет выходить в другом формате.

«Ведущие — достаточно профессиональные люди. Не ошибается тот, кто не работает, и мы все ошибки пересмотрим, где-то переделаем. Возможно, под другим названием или в другой концепции. Но ниша не останется свободной», — говорит гендиректор КТРК. По его словам, на обсуждение новой концепции программы нужно две недели.

Продюсер программы «Салам, Кыргызстан!» Канат Култаев объясняет, что она предназначалась для взрослой аудитории в регионах. «Некоторым она нравилась, а некоторым — нет. Мы это знаем, но можем сказать, что программа служила для поднятия настроения телезрителей», — говорит он.

По его словам, блок с обсуждением гостей был в концепции передачи изначально. «Мы специально выбрали комиков для того, чтобы они поднимали настроение народа. С давних пор комики шутили, задевая [гостей], это был такой формат», — объясняет Култаев.

Канат Култаев Он добавляет, что сам критиковал ведущих за манеру речи и одежду, но не уточняет, что конкретно послужило поводом для этого. «Иногда бывает, что они выходят за рамки. Если это не подходит к этике, формату телевидения, и если начальство предпримет такое решение, тогда мы согласны перейти на другой формат или вообще закрыть, но пока это неизвестно. […] Старались чтобы программа была интересной. Что делать, если люди принимают это по разному», — говорит Култаев.

Ведущая Назира Жетигенова в разговоре с журналистом Kloop.kg сказала, что пока «промолчит» и отказалась от комментариев.

Соавторы: Алмир Алмамбетов, Айсымбат Токоева, Гулжан Эшбаева