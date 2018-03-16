Экс-директор ТЭЦ Бишкека подал в суд на компанию «Электрические станции»

Бывший директор бишкекской ТЭЦ Нурлан Омуркул уулу хочет восстановиться в должности и считает свое увольнение «незаконным».

В Первомайской райсуде Бишкека журналисту Kloop.kg сообщили, что Омуркул уулу подал иск еще 19 февраля, но об этом стало известно 15 марта.

Бывший директор ТЭЦ намерен судиться с «Электрическими станциями», потому что считает свое увольнение «незаконным» и намерен восстановиться в должности директора. В своем иске он также потребовал выплатить ему зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию за моральный ущерб.

В «Электрических станциях» не смогли прокомментировать иск Омуркула уулу против компании.

Омуркула уулу уволили с должности директора ТЭЦ 2 февраля из-за аварии на теплоэнергоцентрали.

15 марта Омуркул уулу заявил, что авария на теплоэнергоцентрали Бишкека произошла из-за недостроенного химического цеха, а ее модернизация обошлась не в 386 млн долларов, а в 250-260 млн.

«Электрические станции» назвали цену модернизации ТЭЦ «адекватной» и заявили, что она была выполнена «успешно, без срывов и внештатных ситуаций».

Авария на ТЭЦ произошла 26 января и привела к значительному понижению температуры в квартирах горожан. Поломка совпала с пришедшими в Бишкек аномальными холодами — днём температура воздуха опускалась до -10 градусов, а ночью опускалась ниже -25. Подачу теплоснабжения частично удалось восстановить 2 февраля.

Правительство пообещало принять «жесткие меры» к виновным — ГКНБ уже арестовал экс-заместителя гендиректора компании «Электрических станций» Бердибека Боркоева и технического директора Алмаза Жусупбекова.

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