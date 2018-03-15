«На модернизацию потратили $250-260 млн» — бывший директор ТЭЦ Бишкека

Экс-директор бишкекской ТЭЦ Нурлан Омуркул уулу заявил, что модернизация станции обошлась в 250-260 млн долларов вместо заявленных 386 млн. Он также добавил, что у него есть доказательства о закупках необходимых инструментов на станцию по завышенным ценам.

Новость обновлена в 19:05

LIVE: Экс-директор ТЭЦ Бишкека о коррупции на теплоэлектроцентрали LIVE: Бывший директор ТЭЦ Бишкека Нурлан Омуркул уулу рассказывает о коррупции на теплоэлектроцентрали Publicerat av Kloop den 14 mars 2018

Омуркул уулу 15 марта заявил, что модернизация ТЭЦ Бишкека обошлась в 250-260 млн долларов. Официально же власти объявили сумму в 386 млн долларов.

«90 процентов завышено. Например, видеокамеры, плоскогубцы, газовые ключи, кольца. Было выделено 386 млн долларов. По-моему мнению, модернизация обошлась бы дешевле. Я думаю, чтобы выйти на 386 млн, цены были завышены. По сравнению со станциями, которые строятся в соседних странах, думаю, должно было выйти дешевле», — сказал Омуркул уулу.

Он заявил, что не знал о закупке товаров по завышенным ценам, потому что ТЭЦ Бишкека не отвечала за финансовые сделки.

«Все финансовые вопросы к “Электрическим станциям”. Я не знал до аварии, что плоскогубцы стоили 320 долларов. Я видел только общую сумму в 386 млн […] Ко мне недавно поступили документы, доказывающие, что пара плоскогубцев для станции была куплена за 640 долларов», — сказал Омуркул уулу.

Омуркул уулу не назвал конкретных фамилий или имен тех, кто виноват в закупке товаров по завышенной цене, сославшись на то, что сейчас ведется следствие.

«Те, кто был назван виновными, они работали на ТЭЦ 20-30 лет, как и я. Меня это возмутило. Президент начал бороться с коррупцией, и я решил рассказать все общественности», — объяснил он.

Омуркул уулу добавил, что авария на станции произошла из-за недостроенного химического цеха.

«Был приказ от руководства: не бросать тень на модернизацию. Но фамилий назвать не могу», — сказал он.

Пресс-служба Нацэнергохолдинга сообщила «Спутнику», что не будет комментировать ситуацию вокруг аварии на ТЭЦ до конца следствия.

Авария произошла 26 января и привела к значительному понижению температуры в квартирах горожан. Почти сразу после аварии начались перебои с электричеством и подачей горячей воды.

Поломка совпала с пришедшими в Бишкек аномальными холодами — днём температура воздуха опускалась до -10 градусов, а ночью опускалась ниже -25. Подачу теплоснабжения частично удалось восстановить 2 февраля.

Правительство пообещало принять «жесткие меры» к виновным — ГКНБ уже арестовал экс-заместителя гендиректора компании «Электрических станций» Бердибека Боркоева и технического директора Алмаза Жусупбекова.

Соавтор: Айдай Эркебаева

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