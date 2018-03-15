Правительство отчитается перед депутатами по «Умному городу» в апреле

Спикер парламента Дастан Джумабеков заявил, что правительство отчитается перед депутатами в апреле. Ранее Кыргызстан вышел из соглашения с китайской компанией «Хуавэй» по запуску «Умного города».

На заседании парламента 15 марта депутаты потребовали от правительства подробного отчета по состоянию проекта «Умный город».

«»Умный город» не реализован. Нужно пригласить правительство и выяснить у них, как будем решать вопросы. Основную проблему на дорогах камерами не решили бы. Нужны другие варианты, кроме замены названия “милиция” на “полиция”», — цитирует Дастана Бекешева издание 24.kg.

Ему ответил спикер парламента Дастан Джумабеков, который заявил, что правительство предоставит «полную информацию» по «Умному городу» в апреле. Однако в пресс-службе правительства эту информацию подтвердить не удалось.

Представитель правительства в парламенте Аширбек Темиралиев заявил, что «в скором времени власти примут новый проект» по «Умному городу».

«Его реализуют с потенциальным инвестором. Правительство будет давать своевременный отчет о реализации “Умного города”», — пообещал Аширбек Темиралиев.

14 марта правительство Кыргызстана в одностороннем порядке вышло из соглашения с китайской компанией «Хуавэй» по проекту «Умный город». Причиной стало несоблюдение соинвесторами сроков исполнения проекта.

В правительстве рассказали, что теперь они будут искать международных инвесторов и спонсоров для запуска «Умного города».

Правительство заключило контракт с китайской компанией «Хуавэй» 11 января 2018 года. Запуск «Умного города» оценили в 60 млн долларов. Деньги, потраченные на установку камер, правительство планировало выплачивать инвесторам за счет штрафов.

Власти пообещали установить первые камеры на улицах Бишкека и Оша в конце января.

Но в конце января установку камер перенесли на неопределенный срок из-за того, что компания «Хуавэй» еще не доставила камеры в Кыргызстан.

Инвестиционное соглашение с компанией заключили несмотря на то, что в 2015 году финансовая полиция обвинила «Хуавэй» в превышении стоимости строительства волоконно-оптических линий связи из Иркештама в Ош.

Тогда финпол арестовал все расчетные счета и имущество бишкекского офиса «Хуавэя». Руководству компании в Кыргызстане заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В Бишкеке камеры на дорогах обещают установить с 2011 года. Камеры должны были поставить в рамках проекта «Умный город». Однако с тех пор были поставлены только несколько камер на перекрестках пригорода столицы.

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