Сотрудников ГРС подозревают в незаконном ввозе двух машин в Кыргызстан — возбуждено дело

Сотрудников департамента регистрации транспорта при ГРС Кыргызстана подозревают в том, что они помогли незаконно ввезти в страну два автомобиля «Лексус LX470». Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за ущерба в 2 млн 285 тысяч сомов.

Генеральная прокуратура сообщила, что в 2017 году чиновники департамента регистрации транспорта при ГРС, используя поддельные документы незаконно зарегистрировали два автомобиля «Лексус GX 470».

«По данным Национального центрального бюро Интерпола в Кыргызстане, указанные автомашины были доставлены из Грузии на территорию Кыргызстана без проведения соответствующих таможенных платежей», — говорится в сообщении.

Государству причинили ущерб на сумму 2 млн 285 тысяч сомов.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением», «Контрабанда» и «Уклонение от уплаты таможенных платежей».Ведется следствие.