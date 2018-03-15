Иссык-Куль: Милиционеры выучат английский язык ко Всемирным играм кочевников

Сотрудники милиции Иссык-Кульской области начали учить английский язык, чтобы эффективнее сотрудничать и помогать иностранным гражданам, которые приедут на Всемирные игры кочевников в сентябре.

Пресс-секретарь милиции Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов сказал журналисту Kloop.kg, что первые занятия по английскому языку прошли 15 марта.

По его словам, к началу игр «максимальное» количество милиционеров должны выучить английский язык «хотя бы на базовом уровне».

Милиционеров разделили на три группы по уровню знания английского языка — начальный, средний и продолжающий.

«Знание английского языка позволит оперативно реагировать на сообщения иностранных граждан, и в конечном итоге положительно скажется на имидже милиции», — сказал Усубакунов.

Милиционеров обучают преподаватели из Иссык-Кульского государственного университета. Занятия будут проводиться раз в неделю по одному часу вплоть до начала соревнований. По словам Усубакунова, изучение милиционерами английского языка поддерживается Министерством образования.

Он также добавил, что милиционерам выдадут англоязычные разговорники с ключевыми фразами.

Милиционеров Иссык-Кульской области начали обучать английскому языку к III Всемирным играм кочевников.В этом году на… Publicerat av Stalbek STalbek den 15 mars 2018

Третьи Всемирные игры кочевников пройдут в сентябре 2018 года на берегу Иссык-Куля.

По словам премьер-министра Сапара Исакова, благодаря Всемирным играм кочевников Кыргызстан «стали узнавать все больше людей на земном шаре», а традиционная конная игра «Кок-бору» была включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО от Кыргызстана.