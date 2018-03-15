Кыргызстан должен выплатить почти $500 млн за модернизацию бишкекской ТЭЦ

Для проведения модернизации на ТЭЦ Бишкека власти Кыргызстана взяли кредит в 386 млн долларов у Экспортно-импортного банка Китая. Эти деньги должны вернуть в течение 20 лет, но с учетом процентов и комиссий, итоговая сумма достигнет почти 500 млн долларов.

В пресс-службе министерства финансов Кыргызстана журналисту Kloop.kg сказали, что Кыргызстан должен выплатить китайскому партнеру 492 млн 466 тысяч долларов. Кредит выделили в 2014 году.

«Период погашения кредита составляет 20 лет, процентная ставка — 2 процента», — сообщили в пресс-службе.

К 2034 году Кыргызстан должен для погашения взятого кредита выплатить банку проценты в сумме 106 млн 466 тысяч долларов.

31 января премьер-министр Сапар Исаков, начальство станции и Нацэнергхолдинга отчитались перед депутатами из-за произошедшней на ТЭЦ аварии и ее модернизации.

Тогда глава Нацэнергхолдинга Айбек Калиев заявил, что модернизация прошла без нарушений, а сбой произошел на старом оборудовании. По его словам, станцию модернизировали на 30 процентов и на это ушло 386 млн долларов.

Однако бывший директор ТЭЦ Бишкека Нурлан Омуркул уулу заявил, что модернизация станции обошлась в 250-260 млн долларов.

«Было выделено 386 млн долларов. По-моему мнению, модернизация обошлась бы дешевле. Я думаю, чтобы выйти на 386 млн, цены были завышены. По сравнению со станциями, которые строятся в соседних странах, думаю, должно было выйти дешевле», — сказал Омуркул уулу.

Авария произошла 26 января и привела к значительному понижению температуры в квартирах горожан. Почти сразу после аварии начались перебои с подачей горячей воды и электричества.

Авария совпала с пришедшими в Бишкек холодами — днём температура воздуха опускалась до -10 градусов, а ночью опускалась ниже -25. Подачу теплоснабжения частично удалось восстановить на пятый день после аварии.

Правительство пообещало принять «жесткие меры» к виновным — ГКНБ уже арестовал экс-заместителя гендиректора компании «Электрических станций» Бердибека Боркоева и технического директора Алмаза Жусупбекова.

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