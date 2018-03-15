Привет, читатели «Клоопа».

Пишет вам редактор новостей Рустам Халимов. Я надеюсь, что предстоящие выходные будут солнечными и теплыми, и нам не придется прятаться от дождика дома в обнимку с кружкой чая или горячего кофе.

Куда сходить?

В субботу казахская группа Steppefish выступит в Чемодане Зусмановича. У ребят очень красивая музыка, можете заценить их творчество на Youtube-канале. Вход свободный.

Вечеринки, которые мы полюбили: в субботу в «Асанбай-центре» пройдет «Hennessy & Resonance». Обещают «зрелищное лазерное шоу, световые эффекты и инсталляции». А еще спецпредложения от Hennessy. Начало в 23:00, не опаздывайте.

Если вы любите Бишкек, его  улицы и людей, то в воскресенье все в том же «Асанбай-центре» презентуют проект «Бишкек 140». В короткометражках люди рассказывают о городе, его историях, легендах и интересных фактах.

Почему-то заведения Бишкека активно празднуют День Святого Патрика — праздник ирландской культуры. Если вы хотите пощеголять в зеленом с трилистником и выпить в шумной компании в субботу, есть из чего выбрать:

бар Zolden Beer: волынка, подарки, welcome drink, instaprint и всякие разные фотозоны;

бар 111: зеленое пиво, ирландский эль, крафтовое пиво и шашлык;

бар Chili Peppers Tex-Mex: ирландские мятные шоты и зеленое пиво Гиннесс.

А еще каждое воскресенье я устраиваю встречи импров-клуба в ololohaus. Это такая уютная тусовка, в которой мы учимся импровизировать, шутить и ловко выходить из самых странных ситуаций.

Что посмотреть?

В кинотеатрах стартовала трагикомедия «Леди Берд». Фильм получил пять номинаций на Оскар и ни одной победы. Тем не менее, почти все мои знакомые, смотревшие фильм остались довольны.

Для идеального вечера в обнимку с ноутбуком есть мультсериал «Гадкие американцы» — проект с частичкой черного юмора и сатиры.

Эта история о соцработнике Марке Лилли, который живет в альтернативной версии Нью-Йорка, наполненной всевозможными оборотнями, вампирами, демонами и прочими созданиями. Каждая серия является отдельной историей, сюжет которой вращается вокруг Марка.

Что послушать?

В этот раз мы предлагаем вам послушать энергичную и мелодичную электронику, которая поможет вам не только побыстрее справиться с уборкой и домашними заботами, но также и пробежать лишний километр в спортивном зале.

Еще ссылочки:

Rameses B ft. Veela —  We Are One

Futuristik — Sun

WRLD — By Design [Monstercat Release]

Чем еще можно заняться?

Сходить в кофейню Tucano, попробовать конопляный кофе и лавандовый чизкейк. Можете почитать об этом месте материал нашего Метина Джумагулова на Еноте.

Для любителей комиксов и поклонников Стэна Ли EdX запустили целый онлайн-курс о супергероях и их влиянии на поп-культуру.

На том же EdX есть курс по IELTS. Если вы планируете поступать в зарубежные ВУЗы, обратите внимание. Некоторые университеты требуют именно этот тест.

А еще на сайте «радио Арзамас» вышел материал «Как читать “Гарри Поттера”», в котором приводятся неожиданные параллели и интересные литературные аллюзии. Я даже не задумывался о таких вещах, когда в свое время читал книги Джоан Роулинг.

Если дома сидеть не хочется, отправляйтесь в поездку с Союзом пешеходного туризма. На этих выходных они едут в ущелья Кегеты, Ак-Суу и Чункурчак.

Кстати, в воскресенье намечаются любительские соревнования по лыжам и сноуборду. Никаких профессионалов, так что можно попробовать свои силы. Мы будем болеть за нашего редактора по видео Эдиля, если он сможет поехать.

Ну и под конец, посмотрите милое видео о том, как ленивец ищет себе подругу.

Если вам понравилось, подпишитесь на нашу рассылку. В этом месяце мы перестанем ее публиковать.

Подпишись на «Добрые письма»

Вот и все. Отличных вам выходных!

Рустам.

P.S. Ваше мнение для нас важно. Расскажите, что вам нравится или нет Азизе на aziza@kloop.kg или вот тут.