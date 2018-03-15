Сходить в кофейню Tucano, попробовать конопляный кофе и лавандовый чизкейк. Можете почитать об этом месте материал нашего Метина Джумагулова на Еноте.

Для любителей комиксов и поклонников Стэна Ли EdX запустили целый онлайн-курс о супергероях и их влиянии на поп-культуру.

На том же EdX есть курс по IELTS. Если вы планируете поступать в зарубежные ВУЗы, обратите внимание. Некоторые университеты требуют именно этот тест.

А еще на сайте «радио Арзамас» вышел материал «Как читать “Гарри Поттера”», в котором приводятся неожиданные параллели и интересные литературные аллюзии. Я даже не задумывался о таких вещах, когда в свое время читал книги Джоан Роулинг.

Если дома сидеть не хочется, отправляйтесь в поездку с Союзом пешеходного туризма. На этих выходных они едут в ущелья Кегеты, Ак-Суу и Чункурчак.

Кстати, в воскресенье намечаются любительские соревнования по лыжам и сноуборду. Никаких профессионалов, так что можно попробовать свои силы. Мы будем болеть за нашего редактора по видео Эдиля, если он сможет поехать.

Ну и под конец, посмотрите милое видео о том, как ленивец ищет себе подругу.