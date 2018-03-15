Привет, читатели «Клоопа».
Пишет вам редактор новостей Рустам Халимов. Я надеюсь, что предстоящие выходные будут солнечными и теплыми, и нам не придется прятаться от дождика дома в обнимку с кружкой чая или горячего кофе.
Куда сходить?
В субботу казахская группа Steppefish выступит в Чемодане Зусмановича. У ребят очень красивая музыка, можете заценить их творчество на Youtube-канале. Вход свободный.
Вечеринки, которые мы полюбили: в субботу в «Асанбай-центре» пройдет «Hennessy & Resonance». Обещают «зрелищное лазерное шоу, световые эффекты и инсталляции». А еще спецпредложения от Hennessy. Начало в 23:00, не опаздывайте.
Если вы любите Бишкек, его улицы и людей, то в воскресенье все в том же «Асанбай-центре» презентуют проект «Бишкек 140». В короткометражках люди рассказывают о городе, его историях, легендах и интересных фактах.
Почему-то заведения Бишкека активно празднуют День Святого Патрика — праздник ирландской культуры. Если вы хотите пощеголять в зеленом с трилистником и выпить в шумной компании в субботу, есть из чего выбрать:
— бар Zolden Beer: волынка, подарки, welcome drink, instaprint и всякие разные фотозоны;
— бар 111: зеленое пиво, ирландский эль, крафтовое пиво и шашлык;
— бар Chili Peppers Tex-Mex: ирландские мятные шоты и зеленое пиво Гиннесс.
А еще каждое воскресенье я устраиваю встречи импров-клуба в ololohaus. Это такая уютная тусовка, в которой мы учимся импровизировать, шутить и ловко выходить из самых странных ситуаций.
Что посмотреть?
В кинотеатрах стартовала трагикомедия «Леди Берд». Фильм получил пять номинаций на Оскар и ни одной победы. Тем не менее, почти все мои знакомые, смотревшие фильм остались довольны.
Для идеального вечера в обнимку с ноутбуком есть мультсериал «Гадкие американцы» — проект с частичкой черного юмора и сатиры.
Эта история о соцработнике Марке Лилли, который живет в альтернативной версии Нью-Йорка, наполненной всевозможными оборотнями, вампирами, демонами и прочими созданиями. Каждая серия является отдельной историей, сюжет которой вращается вокруг Марка.
Что послушать?
В этот раз мы предлагаем вам послушать энергичную и мелодичную электронику, которая поможет вам не только побыстрее справиться с уборкой и домашними заботами, но также и пробежать лишний километр в спортивном зале.
Еще ссылочки:
Rameses B ft. Veela — We Are One
Чем еще можно заняться?
Сходить в кофейню Tucano, попробовать конопляный кофе и лавандовый чизкейк. Можете почитать об этом месте материал нашего Метина Джумагулова на Еноте.
Для любителей комиксов и поклонников Стэна Ли EdX запустили целый онлайн-курс о супергероях и их влиянии на поп-культуру.
На том же EdX есть курс по IELTS. Если вы планируете поступать в зарубежные ВУЗы, обратите внимание. Некоторые университеты требуют именно этот тест.
А еще на сайте «радио Арзамас» вышел материал «Как читать “Гарри Поттера”», в котором приводятся неожиданные параллели и интересные литературные аллюзии. Я даже не задумывался о таких вещах, когда в свое время читал книги Джоан Роулинг.
Если дома сидеть не хочется, отправляйтесь в поездку с Союзом пешеходного туризма. На этих выходных они едут в ущелья Кегеты, Ак-Суу и Чункурчак.
Кстати, в воскресенье намечаются любительские соревнования по лыжам и сноуборду. Никаких профессионалов, так что можно попробовать свои силы. Мы будем болеть за нашего редактора по видео Эдиля, если он сможет поехать.
Ну и под конец, посмотрите милое видео о том, как ленивец ищет себе подругу.
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Вот и все. Отличных вам выходных!
Рустам.
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