Милиционеры «спрятали изъятые наркотики» — возбуждено дело

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против двух сотрудников службы криминальной милиции при МВД. Следователи считают, что милиционеры задержали троих мужчин и изъяли у них гашиш, а подозреваемых отпустили.

Генпрокуратура сообщила, что 20 января двое милиционеров в Сокулукском районе Чуйской области задержали троих граждан, которые «обменивали гашиш на машину».

После задержания милиционеры привезли подозреваемых в отделение службы криминальной милиции и «удерживали» их 11 часов. При этом, на подозреваемых не составили заявления о задержании. После этого милиционеры отпустили мужчин по неизвестной причине, а изъятые наркотики «спрятали».

В пресс-службе Генпрокуратуры журналисту Kloop.kg не сказали были ли найдены спрятанные наркотики, сославшись на следствие.

В отношении милиционеров возбудили уголовное дело по статьям «Укрывательство преступления», «Незаконный сбыт наркотических средств», «Получение взятки» и «Злоупотребление должных полномочий».