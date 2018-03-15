Два дома в Бишкеке отключили от тепла на основе подписей хозяев. Экспертиза показала, что их почерк вероятно подделан

Владельцы квартир говорят, что аварии происходили не так часто, как утверждает «Бишкектеплоэнерго», и отопление к ним поступало постоянно.

Коробейников уверен, что, если трубы и замерзали, то не по вине хозяев квартир, а самого предприятия.

«Они постоянно там что-то ремонтировали в этих двухэтажках (через которые проходили отопительные трубы). После ремонта тех подключали, а нас забывали — и трубы, естественно, перемерзали», — говорит он.

Печка для угольного отопления, установленная в доме Марии Щуцкой государством. Фото: Павел Большаков для Kloop.kg

Согласие, которого не было

Представители «Бишкектеплоэнерго» утверждают, что жильцы дали свое согласие на отключение центрального отопления и даже подписали соответствующий акт.

Инженер предприятия Людмила Лободина говорит, что владельцы квартир сами попросили отключить их от отопления и хотели попробовать отапливаться твердым топливом.

«Они решили сами, наверное, потопить — это факт. Потом им это не понравилось, вот они и начали ходить, жаловаться», — говорит она.

Директор «Бишкектеплоэнерго» Алимбек Абдылдаев вспоминает, что отопление в двух домах в «Красном строителе» отрезали после обращения одной из жильцов этих домов. Он не смог уточнить, кто именно из хозяев квартир к нему обращался.«Она сама обращалась к нам, чтобы мы поставили в каждый дом котлы и уголь им дали. Мы все это сделали, акты есть. […] Мы им и за свет оплатили, и котлы поставили, и уголь купили. Все сделали, чтобы люди не мерзли», — говорит он.

По словам Абдылдаева, из жильцов «Красного строителя», оставленных без отопления, недовольна «только одна женщина», а остальные — «все довольны».

Жители трех квартир, чьи подписи стоят под актом об отключении отопления, заявляют, что ничего не подписывали. Они утверждают, что увидели акт впервые, когда пришли жаловаться руководству муниципального предприятия в 2015 году.

«Когда мы приходили ругаться, нам показали акт. До этого я его не видел. Замначальника “Бишкектеплоэнерго” нам тогда сказал, что мы сами согласились и показал этот акт, а подписи-то все не наши были. Кто-то расписался от фонаря, да и все», — говорит Коробейников.

Его соседка Мария Щуцкая еще в феврале — за две недели до своей смерти — говорила журналистам Kloop.kg, что не подписывала акт. Третья подпись на документе поставлена от имени Темура Акзамова. Однако сам Акзамов говорит, что в то время он с женой жил в Алматы, а не в своем доме в Бишкеке.

«Мы были лишними для них, а старики что могут сделать? Они ничего не смогут сделать […] Вы логически подумайте: мы сидим перед центральным отоплением и отказываемся от этого? Сами понимаете, что только ненормальный человек может от такого отказаться», — говорит Акзамов.

На документе также стоят подписи контролера «Бишкектеплоэнерго» Алымкан Торобековой и домкома Динары Ибраевой. Торобекова настаивает на том, что жильцы сами расписались в акте и не раз повторяет это в разговоре с журналистом.

«Ой, расписались они, но не помнят. Вроде, там бабули живут. Они отказались сами, потому что отопление стоит бешенные деньги, а батареи еле теплые», — утверждает она.

Слова владельцев квартир о том, что подписи поддельные, Торобекова называет «ложью». «Они врут, блин, задолбали уже», — говорит контролер, после чего просит не писать материал.

«Ничего не надо делать. Зачем тревожить? Столько лет прошло уже […] Ой, да закройте, зачем вам это? — уговаривает она, в конце добавляя еще одну просьбу. — Только не говорите, что я так сказала».

Домком Динара Ибраева сначала говорит, что владельцы квартир сами согласились на отключение центрального отопления.

«Я здесь ни при чем же, это оттуда (из “Бишкектеплосети”) сказали, что эти старые дома — как аппендицит. Они (владельцы квартир) тогда согласились, а теперь меня подставляют?» — возмущается она.

Но изучив копию документа, Ибраева говорит, что ее подпись и подписи владельцев подделали. «Это что, подделка что ли? Это не моя подпись […] Они справки получают, мою подпись знают же, я шесть лет проработала», — удивляется домком.

После того, как журналист Kloop.kg говорит Ибраевой о проведении почерковедческой экспертизы, она говорит, что подписи подделала контроллер: «Видишь подписи? Это один и тот же человек писал. Посмотрите (она показывает на текст акта, написанный от руки — прим. редакции), это контролер писал».

Потом домком опять меняет свое мнение и говорит, что подпись может принадлежать ей: «Если окажется, что это моя подпись, то я подтверждала только то, что они перешли на альтернативное отопление».

Корреспонденты Kloop.kg попросили экспертов-почерковедов провести исследование копии акта, на котором стоят подписи жильцов.

Экспертиза «Института специальных исследований» показала, что подписи владельцев квартир вероятно были подделаны, а подпись домкома — подлинная. Результаты экспертизы «вероятные», потому что она проводилась по копии акта, а не по его оригиналу.

Кто именно подделал подписи не удалось установить — необходимо больше образцов почерка. Контролер Алымкан Торобекова единственная из тех, чьи подписи стоят на акте, отказалась дать образцы своего почерка для проведения экспертизы.

Директор «Бишкектеплоэнерго» Алимбек Абдылдаев говорит, что ничего не знает о подделке подписей жильцов в акте.«[Акт согласия жильцов на отключение центрального отопления] составляли отвечающие за тот участок. Я понятия не имею, кто это сделал. […] Там есть ответственные лица — они будут отвечать», — объясняет он.

Обещали восстановить, но не сделали

Осенью 2015 года после жалоб владельцев квартир руководство «Бишкектеплоэнерго» пообещало восстановить в их домах центральное отопление, но так этого и не сделало. Жильцы считают, что их просто обманули.

«Замначальника теплосети пообещал в мае 2016 года сделать отопление. Так-то он с нами поговорил, впечатление хорошее оставил, но слово свое не сдержал», — сетует Николай Коробейников.

Инженер «Бишкектеплоэнерго» Людмила Лободина уверяет, что в несдержанном обещании ее руководства виновата мэрия.

«Мы включили все в план реконструкции объектов. Но мэрия не выделяет деньги — как мы подземную прокладку сделаем?», — говорит она. На то, чтобы проложить центральное отопление обратно, по оценке «Бишкектеплоэнерго», необходимо около двух миллионов сомов.

Директор предприятия Абдылдаев говорит, что в этом году оно планирует снова провести отопление в отрезанные от него дома в «Красном строителе». Он объясняет, что в прошлый раз отопительные трубы туда провели неправильно — над землей.

«А теперь мы решили проложить трубы в подземных туннелях — как положено», — объясняет он.