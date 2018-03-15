«Бишкектеплосеть» получит от Европейского банка 11 млн долларов на новые насосы

Парламентарии в третьем чтении утвердили грантовое соглашение между Кыргызстаном и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). 7,2 млн долларов выдадут в виде кредита, а оставшуюся сумму как грант.

Депутаты окончательно одобрили законопроект 15 марта. Необходимость реконструировать тепловые сети и насосные станции объяснили с завершением модернизации ТЭЦ Бишкека и из-за «повышения тепловой нагрузки».

«”Бишкектеплосеть” эксплуатирует 19 насосных станций и 12 центральных тепловых пунктов с устаревшими насосными агрегатами, проработавшими более 30 лет и с высоким уровнем износа», — говорится в справке-обосновании.

Также в документе отмечается, что системы отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов «крайне изношены». Потребители не могут получить «качественное теплоснабжение из-за нехватки финансирования».

«Большинство насосов, работающих на станциях установлены в 70-е годы, с потреблением большого количества электроэнергии. Действующие в настоящее время насосы запускаются вручную и контроль производится на месте и отсутствует дистанционный контроль давления и потока на самих насосах», — говорится в документе.

На полученные деньги власти построят новую насосную станцию на реке Аламедин в районе проспекта Чуй, а уже имеющиеся модернизируют.

«Бишкектеплосеть» планирует вернуть кредит не из госбюджета, а за счет «повышения эффективности работы насосных станций» и экономии до 30 процентов электроэнергии.