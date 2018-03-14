Кыргызстан отказался от сотрудничества с «Хуавэй» по «Умному городу»

Правительство Кыргызстана в одностороннем порядке вышло из соглашения с китайской компанией «Хуавэй» по проекту «Умный город». Причиной стало несоблюдение соинвесторами сроков исполнения проекта.

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Пресс-служба правительства 14 марта сообщила, что кыргызские власти прекратили сотрудничество с компанией «Хуавэй» из-за невыполнения обязательств со стороны китайского партнера.

«В процессе подготовки консорциумом инвесторов не были соблюдены условия правительства Кыргызстана по широкому спектру функциональных и технических требований. Стороны не пришли к согласию по ряду технических вопросов, в частности ограничивающих дальнейшее развитие проекта», — говорится в сообщении пресс-службы.

Пресс-секретарь главы правительства Урмат Кабылова сказала журналисту Kloop.kg, что теперь правительство будет искать международных инвесторов и спонсоров для запуска «Умного города».

«Для нас это приоритетный проект, мы и так уже прождали больше двух месяцев. Сейчас мы своими силами будем привлекать помощь международных доноров и бизнес-сектор. Проект не откладывается, но мы модифицируем его реализацию», — сказала Кабылова.

Директор агентства по продвижению и защите инвестиций Эсенкул Момункулов сказал, что правительство Кыргызстана хотело использовать ресурсы «Хуавэй» для запуска «Умного города».

«В связи с тем, что соинвесторы затягивают реализацию проекта, а ситуация на дорогах и с обеспечением безопасности наших граждан остается сложной, мы решили реализовать этот проект своими силами», — сказал Момункулов.

Правительство заключило контракт с китайской компанией «Хуавэй» 11 января. Запуск «Умного города» оценили в 60 млн долларов. Деньги, потраченные на установку камер, правительство планировало выплачивать инвесторам за счет штрафов.

Власти пообещали установить первые камеры на улицах Бишкека и Оша в конце января.

Но в конце января установку камер перенесли на неопределенный срок из-за того, что «Хуавэй» еще не доставила камеры в Кыргызстан.

Инвестиционное соглашение с компанией заключили несмотря на то, что в 2015 году финансовая полиция обвинила «Хуавэй» в превышении стоимости строительства волоконно-оптических линий связи из Иркештама в Ош.

Тогда финпол арестовал все расчетные счета и имущество бишкекского офиса «Хуавэя». Руководству компании в Кыргызстане заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В Бишкеке камеры на дорогах обещают установить с 2011 года. Камеры должны были поставить в рамках проекта «Умный город». Однако с тех пор были поставлены только несколько камер на перекрестках пригорода столицы.

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