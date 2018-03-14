Ошская область: Мужчина похитил 14-летнюю школьницу для женитьбы — возбуждено дело

В Кара-Суйском районе Ошской области 27-летний мужчина похитил 14-летнюю девушку для того, чтобы жениться на ней. Милиция его задержала и возбудила уголовное дело по факту похищения человека.

Пресс-секретарь милиции Ошской области Женишбек Ашырбаев сообщил журналисту Kloop.kg, что школьницу похитили утром 13 марта.

«27-летний парень похитил 14-летнюю девушку и привез ее в свой дом в Оше. Из-за шумихи соседи парня обратились в милицию. На допросе парень объяснил, что хотел жениться и давно приглядывался к этой девушке», — сказал Ашырбаев.

Милиция задержала подозреваемого и водворила в изолятор в Кара-Суу. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Родители девушки настояли на проведении медицинской экспертизы, так как опасаются, что их дочь была изнасилована.

В милиции также сообщили, что задержанный уже был женат и имеет дочь от первого брака.