С апреля цену на регистрацию автомобилей снизят до 1000 сомов (но только на три месяца)

Департамент по регистрации транспортных средств со 2 апреля снизит цену на оформление машин до 1000 сомов. Таким образом власти хотят мотивировать автовладельцев переоформить купленные машины на себя, потому что именно владельцам машин будут приходить штрафы за нарушения ПДД.

Заместитель директора Департамента по регистрации транспортных средств Усеин Касымалиев заявил, что стоимость оформления машин составит от 300 до 1000 сомов. Такие тарифы ввели на три месяца, цена варьируется от объема двигателя машины и года её выпуска.

«Сейчас стоимость регистрации составляет 2,5 — 5 тысяч сомов. В нее входят однопроцентный сбор, банковские услуги, выдача номеров, техпаспорта. Сбор снизят до 0,1 процента. Техпаспорт и госномера будут оставлять старые», — цитирует Касымалиева 24.kg

Власти понизят цену переоформления машин, потому что с появлением камер видеонаблюдения и фиксирования нарушений на дорогах страны, штрафные чеки будут приходить владельцам автомобилей, на которых зарегистрировано авто.

Согласно плану правительства, сперва будет снижена стоимость переоформления автомобиля, а затем появятся штрафы за управление автомобилем без регистрации.

В Кыргызстане существует практика продажи автомобилей по доверенности, когда владелец через нотариуса передает права на транспортное средство покупателю, но при этом остается юридическим владельцем машины.

Практика продажи по доверенности объясняется дешевизной и быстротой процедуры в то время, как полное переоформление стоит дороже и проходит гораздо медленнее, от нескольких часов до нескольких дней.

Премьер-министр Сапар Исаков неоднократно заявлял, что на дорогах Бишкека и Оша установят камеры для фиксации нарушения ПДД, однако сроки реализации «Умного города» постоянно переносятся. 13 марта власти заявили, что не знают точную дату установки камер на дорогах.

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