МИД: Обвиняемый в сексуальном домогательстве в США является гражданином Кыргызстана

Министерство иностранных дел объявило, что мужчина, задержанный в Чикаго по подозрению в сексуальных домогательствах, является гражданином Кыргызстана. Полиция также выдвинула против него обвинения также в похищении человека и принудительном лишении свободы.

Министерство иностранных дел сообщило, что несмотря на то, что задержанный числится в базах данных посольства Кыргызстана в США и Канаде, официально американские власти не уведомляли диппредставительство об аресте.

В качестве доказательств о задержании МИД Кыргызстана ссылается на сообщение Департамента полиции Чикаго об аресте мужчины.

Документ на сайте полиции действительно описывает задержание мужчины в чикагском аэропорту О’Хара 3 марта, однако национальность или гражданство задержанного не упоминаются.

Полиция предъявила мужчине обвинения в сексуальных домогательствах при отягчающих обстоятельствах, а также в похищении и лишении свободы.

Изданию «Спутник» удалось связаться с сестрой задержанного мужчины.

«Брат вообще неконфликтный человек, характер у него мягкий», — заявила она.

По ее словам, брат легально живет и работает в Чикаго семь лет. Там он познакомился с будущей супругой и у них есть полуторагодовалый сын.

О инциденте сообщило американское издание ChicagoTribune 6 марта. Журналисты, сославшись на материалы следствия, написали, что задержанный работал таксистом в Чикаго. К нему в машину села девушка и мужчина заметил, «что она была пьяна». Он заблокировал двери машины и не выпускал девушку больше часа, говорится в статье.

«Он требовал от неё орального секса. И когда она отказалась, мужчина дал понять, что выпустит ее, если девушка снимет своей топ. Когда она частично его сняла, он схватил ее и продолжил свои требования», — говорится в статье ChicagoTribune.

По информации издания, девушка смогла сбежать из такси, но мужчина преследовал ее еще два квартала, преграждал путь и пытался вернуть её в машину.

После того, как мужчину задержали, суд отказал ему в освобождении под залог.