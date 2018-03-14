Позитив и негатив о выборах кыргызского президента – как их оценила ОБСЕ

Миссия ОБСЕ по наблюдению за выборами выпустила в начале марта заключительный отчет о прошлогодней президентской гонке в Кыргызстане. В нем говорится о позитивных и негативных сторонах процесса голосования и о нарушениях, которые выявили международные наблюдатели.

Президентские выборы в Кыргызстане прошли 15 октября 2017 года. Основными соперниками на них стали бывший премьер-министры Сооронбай Жээнбеков и Омурбек Бабанов.

По итогам голосования победил Жээнбеков, набравший 54,7% — он заменил на посту президента Алмазбека Атамбаева, который возглавлял Кыргызстан с 2011 года. Бабанов занял второе место с 33,8% голосов.

Сооронбай Жээнбеков принимает первые поздравления с победой перед своей итоговой пресс-конференцией в штабе кампании. Даниль Усманов / Kloop.kg

Позитивное

• Кыргызстанцам разрешили голосовать по временному адресу, чтобы они смогли поучаствовать в выборах независимо от того, где они живут во время них. Участковые избирательные комиссии (УИК) получили от избирателей больше 300 тысяч запросов о таком голосовании.

• Избирателей хорошо проинформировали о грядущих выборах. По общественному телевидению показывали ролики о том, как зарегистрироваться для голосования, как голосовать за границей и как в принять участие в выборах людям с инвалидностью. Были и ролики, которые подробно рассказывали о самой процедуре голосования и о том, что подкупать избирателей незаконно.

• ЦИК вел онлайн-реестр жалоб и обращений в суд. Это «повысило прозрачность» их разрешения.

• На большинстве избирательных участков были приспособления для избирателей с нарушениями зрения: увеличительные стекла и тактильные шаблоны для заполнения бюллетеней.

• Территориальные и участковые избирательные комиссии были хорошо технически подготовлены. Все избирательные участки оснастили автоматическими урнами для голосования. ЦИК проинструктировал членов комиссий о том, как использовать их.

• Процесс голосования был оценен положительно на 94 процентах наблюдаемых избирательных участках. Голосование прошло упорядоченно и было хорошо организовано на большинстве участках, за которым наблюдали международный эксперты.

• Миссия ОБСЕ положительно оценила процедуру открытия урн на 101 участке из 112. Прозрачность выборов повысилась благодаря тому, что ЦИК опубликовал предварительные и официальные результаты выборов на каждом избирательном участке.

Мужчина проверяет списки избирателей возле участка №1213. Даниль Усманов / Kloop.kg

Негативное

Перед выборами

• ЦИК не зарегистрировал пятерых заявителей в кандидаты из-за «презумпции недействительности» подписей — проверив только часть подписей за кандидата и найдя среди них много недействительных, Центризбирком отстранял его от участия в выборах.

Так получилось, например, с правозащитницей Ритой Карасартовой — ЦИК проверил только 20% подписей, поданных за ее выдвижение, 936 из них были признаны недействительными. После этого Центризбирком не допустил Карасартову на выборы, не проверяя остальные подписи.

• В миссии ОБСЕ отмечают, что должностные лица, включая Алмазбека Атамбаева, который был тогда президентом, участвовали в предвыборной агитации. Атамбаев сделал несколько «резких» заявлений о кандидате в президенты Омурбеке Бабанове.

«В соответствии с законодательством Кыргызстана, должностные лица не должны предпринимать действия или делать заявления в пользу или во вред определенным кандидатам», — говорится в отчете.

• Государственные телеканалы KTРK и ЭлТР «проявляли предвзятость» в освещении предвыборной гонки. KTРK говорил о кандидате Бабанове 84% времени «в отрицательном тоне», а о Сооронбае Жээнбекове 88% времени рассказывал «положительно». У ЭлТР этот контраст еще сильнее — 95 и 98 процентов соответственно.

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов в своем штабе во время демонстрации видео с нарушениями на участках. Даниль Усманов / Kloop.kg

• Международным наблюдателям сообщили, что власти «широко злоупотребляли» административным ресурсом и «давили» на избирателей — на студентов университетов и госслужащих — чтобы они запросили временные адреса для голосования и проголосовали за кандидата Жээнбекова.

• По мнению миссии ОБСЕ, ЦИК рассматривал жалобы на «злоупотребление» административным ресурсом и «запугивание» избирателей «без надлежащего внимания и эффективности».

• На время выборов власти запретили проведение мирных собраний рядом с административными зданиями в Бишкеке — это противоречит законодательству и международным стандартам.

Люди во время голосования в главном корпусе КНУ. Даниль Усманов / Kloop.kg

Избирательные участки

• На 30 процентах избирательных участков наблюдатели заметили посторонних людей — милиционеров или местных чиновников. На некоторых участках в работу избирательных комиссий вмешивались люди, не состоявшие в них.

• Во время выборов возникли проблемы с тайной голосования. На 55% избирательных участков можно было увидеть выбор избирателя при опускании бюллетеня в урну — члены УИК и наблюдатели от кандидатов сидели рядом с урнами и могли видеть, за кого проголосовали избиратели. На 16% избирательных участков неправильно установили загородки для голосования.

• На 11% участках неправильно опечатали урны для голосования. На некоторых избирательных участках наблюдатели заметили групповое голосование, неспокойную обстановку, запугивание и подкуп избирателей.

• Наблюдатели сообщили о двух случаях в Ошской области, когда члены УИК передавали избирателям бюллетени, в которых уже стояла отметка — за Сооронбая Жээнбекова.

Распечатка чека с результатами подсчета голосов на участке №1216. Даниль Усманов / Kloop.kg

Подсчет голосов

• Международные наблюдатели оценили подсчет голосов негативно на 46 участках из 139. По мнению миссии ОБСЕ, это «высокий показатель», который «вызывает опасения».

• Наблюдатели сообщают, что многие УИК при ручном подсчете голосов не соблюдали обязательные процедуры: не раскладывали бюллетени отдельно по кандидатам, не подсчитывали бюллетени по одному и не объявляли, за какого кандидата поставлена отметка в бюллетене. Также в большинстве случаев члены УИК вразрез закону одновременно подсчитывали голоса из нескольких пачек бюллетеней.

• Некоторые итоговые протоколы на участках были составлены не на основе ручного подсчета голосов, как предусматривает закон — УИКи просто переносили в протокол результаты, выданные автоматическими урнами.

• 25 помещений территориальных избирательных комиссий, по мнению наблюдателей, не подходили для приема и обработки протоколов, а 21 было переполнено — это негативно повлияло на процесс приема и обработки документов.

• На некоторых избирательных участках не все наблюдатели могли хорошо видеть, как проходит подсчет голосов.