Почему власти спорят из-за поправок в закон о детских пособиях. Объясняем

Что за закон о пособиях?

Версию закона о государственных пособиях 2017 года одобрил парламент и подписал тогдашний президент Алмазбек Атамбаев. На его принятие ушло всего два месяца, а некоторые депутаты назвали его «предвыборными играми».

Этот закон увеличил размер единовременной помощи при рождении ребенка («суйунчу») и ввел пособия всем детям в возрасте до 3 лет и пособия для детей от 3 до 16 лет в многодетных семьях.

С января 2018 года власти начали выплачивать «суйунчу» в размере 4000 сомов, а другие пособия — нет.

По версии закона 2017 года пособия должны были получать дети от 3 до 16 лет в многодетных семьях, хотя раньше их выплачивали каждому ребенку из нуждающихся семей — это вызвало недовольство среди населения, поэтому депутаты в конце 2017 года отсрочили выплату этих пособий на три месяца.

Первый вице-премьер Аскарбек Шадиев тогда заявил, что закон 2017 года был «сырым» и его нужно доработать. По его мнению, пособия необходимо выделять только тем, кто в них нуждается, а не каждой семье, у которой больше двух детей.

Как сейчас хотят изменить этот закон?

В поправках 2018 года, которые приняли в первом чтении, предлагают вернуть адресность пособий — выделять деньги только нуждающимся семьям, в которых есть хотя бы один ребенок. Но определять степень «нужды» должны будут местные власти.

При этом в законе 2017 года депутаты избавились от этой адресности, чтобы искоренить коррупцию при их выдаче. Они считали, что при адресной системе некоторые люди получали «фиктивные справки» о низком уровне дохода семьи, чтобы получать пособия.

Так почему хотят вернуть адресные пособия?

В минтруда посчитали, что при принятии закона 2017 года 30 тысяч детей перестали бы получать пособия, если бы их начали выплачивать.

Другая проблема этого закона — большие затраты из бюджета. Для его выполнения государству пришлось бы тратить каждый год на 2 млрд сомов больше, чем до этого.

А что не так с поправками?

Депутат Аида Касымалиева заявила, что предлагаемые поправки «полностью повторяют» текст закона о госпособиях 2009 года, но «в еще худшем виде».

По ее словам, в поправках не прописаны механизмы определения «бедности» семей, а определять её должны органы местного самоуправления. Касымалиева считает, что такое решение приведет к скандалам и коррупции в распределении пособий.

«Всегда есть человеческий фактор. То есть они ничего не сделали с законом, оставили текст 2009 года, но еще в худшем виде. Они просто очень поверхностно добавили норму «суйунчу»», — сказала она.

Так что в итоге?

Власти сперва отказались от адресных пособий нуждающимся семьям, называя процесс выдачи «коррупционным», и в предвыборный период пообещали выплачивать их почти всем.

После выборов правительство предложило вернуться к адресным пособиям, больше не называя их «коррупционными», и заявило о нехватке денег для выплат средств для большей категории семей и детей.

Однако теперь степень «нужды» будет определяться не уровнем дохода семьи (900 сомов на человека), а субъективным решением местных властей.

¯\_(ツ)_/¯