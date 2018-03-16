В августе 2017 года премьер-министр Сапар Исаков возглавил правительство вместе с семью новыми молодыми министрами, не считая уже занимавших свои посты чиновников. Спустя 8 месяцев команда Исакова почти полностью изменилась — из тех, кто пришел в кабинет министров вместе с ним, остались только два человека.

«Молодые и энергичные» — как все начиналось

40-летний Сапар Исаков стал премьер-министром в августе прошлого года после продолжительного заседания парламента, на котором почти каждый депутат старался задать ему вопрос о планах развития Кыргызстана.

Фракция СДПК тогда нахваливала своего кандидата. Депутат Торобай Зулпукаров сказал, что в высших кругах Исакова и его команду называют «молодыми и энергичными» людьми, которые «будут хорошо работать». Лидер социал-демократов Иса Омуркулов сказал, что программу Исакова «выполнить сложно, но возможно» — если она будет выполнена на 70-80%, то это тоже хорошо.

Выступая перед депутатами, Исаков обещал, что его программа «решит все проблемы страны», и защищал членов своей команды, в частности, 30-летнего Артёма Новикова, претендовавшего на пост министра экономики. У депутатов были сомнения относительно возраста членов правительства и наличия опыта для управления страной.

В итоге спустя 12 часов депутаты одобрили нового премьер-министра и состав правительства — за кабинет министров Исакова проголосовали 97 парламентариев, против — только 6 человек.

Первое рабочее совещание правительства Сапара Исакова в августе 2017 года. Рядом с ним (слева направо) вице-премьеры Дуйшенбек Зилалиев, Толкунбек Абдыгулов, Чолпон Султанбекова и Темир Джумакадыров. Фото: Пресс-служба правительства

Таким образом в правительстве образовался блок из молодых министров Исакова, работавший среди старых кадров предыдущего правительства: 8 новых чиновников, включая премьер-министра, и 14 прежних. Вот так это выглядело:

Новые министры правительства Исакова:

• Премьер-министр — Сапар Исаков;

• Первый вице-премьер-министр — Толкунбек Абдыгулов;

• Вице-премьер-министр по экономическим вопросам — Дуйшенбек Зилалиев;

• Вице-премьер-министр по вопросам безопасности — Темир Джумакадыров;

• Министр экономики — Артем Новиков;

• Председатель Госкомитета промышленности — Улан Рыскулов;

• Председатель Госкомитета информационных технологий и связи — Нурбек Абасканов;

• Руководитель аппарата правительства — Нурханбек Момуналиев;

«Старые» кадры предыдущего правительства:

• Вице-премьер-министр по социальным вопросам — Чолпон Султанбекова;

• Министр финансов — Адылбек Касымалиев;

• Министр сельского хозяйства — Нурбек Мурашев;

• Министр транспорта и дорог — Жамшитбек Калилов;

• Министр образования и науки — Гульмира Кудайбердиева;

• Министр юстиции — Уран Ахметов;

• Министр иностранных дел — Эрлан Абдылдаев;

• Министр внутренних дел — Улан Исраилов;

• Министр чрезвычайных ситуаций — Кубатбек Боронов;

• Министр культуры, информации и туризма — Туголбай Казаков;

• Министр здравоохранения — Талантбек Батыралиев;

• Министр труда и социального развития — Таалайкул Исакунова;

• Председатель Госкомитета по делам обороны — Мирбек Касымкулов;

• Председатель Госкомитета национальной безопасности — Абдиль Сегизбаев.

В интервью изданию «Настоящее время» Исаков называл такой состав «правильным симбиозом» из «молодых людей и очень опытных байкешек и эжешек».

«Драйв молодых будет вместе сливаться с опытом старших товарищей, даст нам какой-то определенный толчок развития», — говорил он.

Сапар Исаков делает селфи с кыргызскими спортсменами в сентябре 2017 года. Фото: Пресс-служба правительства

Обновление команды — как все выглядит теперь

Однако за последние 8 месяцев по разным причинам пять чиновников правительства из команды Исакова оставили свои посты.

7 октября: Чуть более чем через месяц после формирования правительства в аварии трагически погиб вице-премьер Темир Джумакадыров, и на его место позже пришел полпред правительства в Таласской области Дайыр Кенекеев.

17 ноября: На фоне скандалов с чешской компанией Liglass Trading, неоднозначных заявлений по президентским выборам и прочих обвинений правительство покинул вице-премьер Дуйшенбек Зилалиев. Его заменил председатель Госфиннадзора Санжар Муканбетов.

21 декабря: Первый вице-премьер Толкунбек Абдыгулов вернулся на своё прежнее место председателя Национального банка Кыргызстана. Его на посту вице-премьера заменил депутат Аскарбек Шадиев.

3 марта: Нурбек Абасканов отстранен от должности председателя Госкомитета информационных технологий и связи из-за конфликта при выдаче лицензии компании, где он состоит в качестве учредителя. Пост Абасканова занял его заместитель Медербек Курманбеков.

12 марта: Руководитель аппарата правительства Нурханбек Момуналиев подал в отставку из-за «ошибок при подготовке международных документов».

В итоге из изначальной команды Сапара Исакова остались министр экономики Артем Новиков, который имеет два выговора, и председатель Госкомитета промышленности Улан Рыскулов.

Из «опытных байкешек и эжешек» предыдущего правительства почти все сохранили свои посты, кроме министра культуры Туголбая Казакова — его отстранили из-за скандала с захоронением мумии и заменили бывшим директором КТРК Султаном Джумагуловым.

Совещание правительства 13 марта. Рядом с Исаковым – вице-премьеры Аскарбек Шадиев и Санжар Муканбетов, заменившие на этих постах Толкунбека Абдыгулова и Дуйшенбека Зилалиева. Фото: Пресс-служба правительства

Эксперт по коммуникациям Азим Азимов в январском выпуске передачи «Контекст» называл команду Исакова «чужеродным телом в правительстве» — его сторонники имеют «прекрасное образование и передовое мировоззрение», но без опыта в исполнительной власти.

10 советников Исакова

К команде Исакова можно отнести не только тех, с кем он пришел в правительство, но и его советников, назначенных за время его премьерства — всего это 10 человек: четверо назначены официально и получают зарплату, шесть работают на общественных началах.

Полный список советников выглядит так:

Штатные советники:

• Талант Султанов

• Мурад Омоев

• Гульнура Торалиева

• Калыкбек Султанов

Советники на общественных началах:

• Бермет Турсункулова

• Эсенкул Момункулов

• Назик Бейшеналы

• Юлия Калиниченко

• Алексей Коротеев

• Татту Мамбеталиева

Почти все 10 советников имеют хороший бэкграунд в виде престижных вузов и общественной деятельности. Большинство отличаются также молодым возрастом, в среднем около 40 лет, кроме нескольких — бывшего министра транспорта Калыкбека Султанова и кардиохирурга Алексея Коротеева.

В целом назначение общественных советников встречалось положительно. Для премьер-министра они выполняют роль аналитиков, чтобы эффективнее принимать решения, но без оплаты их деятельности.

По информации пресс-службы правительства, с момента назначения никто из советников не отказался от своей должности.

Соавтор: Рустам Халимов