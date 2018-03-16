В августе 2017 года премьер-министр Сапар Исаков возглавил правительство вместе с семью новыми молодыми министрами, не считая уже занимавших свои посты чиновников. Спустя 8 месяцев команда Исакова почти полностью изменилась — из тех, кто пришел в кабинет министров вместе с ним, остались только два человека.
«Молодые и энергичные» — как все начиналось
40-летний Сапар Исаков стал премьер-министром в августе прошлого года после продолжительного заседания парламента, на котором почти каждый депутат старался задать ему вопрос о планах развития Кыргызстана.
Фракция СДПК тогда нахваливала своего кандидата. Депутат Торобай Зулпукаров сказал, что в высших кругах Исакова и его команду называют «молодыми и энергичными» людьми, которые «будут хорошо работать». Лидер социал-демократов Иса Омуркулов сказал, что программу Исакова «выполнить сложно, но возможно» — если она будет выполнена на 70-80%, то это тоже хорошо.
Выступая перед депутатами, Исаков обещал, что его программа «решит все проблемы страны», и защищал членов своей команды, в частности, 30-летнего Артёма Новикова, претендовавшего на пост министра экономики. У депутатов были сомнения относительно возраста членов правительства и наличия опыта для управления страной.
В итоге спустя 12 часов депутаты одобрили нового премьер-министра и состав правительства — за кабинет министров Исакова проголосовали 97 парламентариев, против — только 6 человек.
Таким образом в правительстве образовался блок из молодых министров Исакова, работавший среди старых кадров предыдущего правительства: 8 новых чиновников, включая премьер-министра, и 14 прежних. Вот так это выглядело:
Новые министры правительства Исакова:
• Премьер-министр — Сапар Исаков;
• Первый вице-премьер-министр — Толкунбек Абдыгулов;
• Вице-премьер-министр по экономическим вопросам — Дуйшенбек Зилалиев;
• Вице-премьер-министр по вопросам безопасности — Темир Джумакадыров;
• Министр экономики — Артем Новиков;
• Председатель Госкомитета промышленности — Улан Рыскулов;
• Председатель Госкомитета информационных технологий и связи — Нурбек Абасканов;
• Руководитель аппарата правительства — Нурханбек Момуналиев;
«Старые» кадры предыдущего правительства:
• Вице-премьер-министр по социальным вопросам — Чолпон Султанбекова;
• Министр финансов — Адылбек Касымалиев;
• Министр сельского хозяйства — Нурбек Мурашев;
• Министр транспорта и дорог — Жамшитбек Калилов;
• Министр образования и науки — Гульмира Кудайбердиева;
• Министр юстиции — Уран Ахметов;
• Министр иностранных дел — Эрлан Абдылдаев;
• Министр внутренних дел — Улан Исраилов;
• Министр чрезвычайных ситуаций — Кубатбек Боронов;
• Министр культуры, информации и туризма — Туголбай Казаков;
• Министр здравоохранения — Талантбек Батыралиев;
• Министр труда и социального развития — Таалайкул Исакунова;
• Председатель Госкомитета по делам обороны — Мирбек Касымкулов;
• Председатель Госкомитета национальной безопасности — Абдиль Сегизбаев.
В интервью изданию «Настоящее время» Исаков называл такой состав «правильным симбиозом» из «молодых людей и очень опытных байкешек и эжешек».
«Драйв молодых будет вместе сливаться с опытом старших товарищей, даст нам какой-то определенный толчок развития», — говорил он.
Обновление команды — как все выглядит теперь
Однако за последние 8 месяцев по разным причинам пять чиновников правительства из команды Исакова оставили свои посты.
7 октября: Чуть более чем через месяц после формирования правительства в аварии трагически погиб вице-премьер Темир Джумакадыров, и на его место позже пришел полпред правительства в Таласской области Дайыр Кенекеев.
17 ноября: На фоне скандалов с чешской компанией Liglass Trading, неоднозначных заявлений по президентским выборам и прочих обвинений правительство покинул вице-премьер Дуйшенбек Зилалиев. Его заменил председатель Госфиннадзора Санжар Муканбетов.
21 декабря: Первый вице-премьер Толкунбек Абдыгулов вернулся на своё прежнее место председателя Национального банка Кыргызстана. Его на посту вице-премьера заменил депутат Аскарбек Шадиев.
3 марта: Нурбек Абасканов отстранен от должности председателя Госкомитета информационных технологий и связи из-за конфликта при выдаче лицензии компании, где он состоит в качестве учредителя. Пост Абасканова занял его заместитель Медербек Курманбеков.
12 марта: Руководитель аппарата правительства Нурханбек Момуналиев подал в отставку из-за «ошибок при подготовке международных документов».
В итоге из изначальной команды Сапара Исакова остались министр экономики Артем Новиков, который имеет два выговора, и председатель Госкомитета промышленности Улан Рыскулов.
Из «опытных байкешек и эжешек» предыдущего правительства почти все сохранили свои посты, кроме министра культуры Туголбая Казакова — его отстранили из-за скандала с захоронением мумии и заменили бывшим директором КТРК Султаном Джумагуловым.
Эксперт по коммуникациям Азим Азимов в январском выпуске передачи «Контекст» называл команду Исакова «чужеродным телом в правительстве» — его сторонники имеют «прекрасное образование и передовое мировоззрение», но без опыта в исполнительной власти.
10 советников Исакова
К команде Исакова можно отнести не только тех, с кем он пришел в правительство, но и его советников, назначенных за время его премьерства — всего это 10 человек: четверо назначены официально и получают зарплату, шесть работают на общественных началах.
Полный список советников выглядит так:
Штатные советники:
• Талант Султанов
• Мурад Омоев
• Гульнура Торалиева
• Калыкбек Султанов
Советники на общественных началах:
• Бермет Турсункулова
• Эсенкул Момункулов
• Назик Бейшеналы
• Юлия Калиниченко
• Алексей Коротеев
• Татту Мамбеталиева
Почти все 10 советников имеют хороший бэкграунд в виде престижных вузов и общественной деятельности. Большинство отличаются также молодым возрастом, в среднем около 40 лет, кроме нескольких — бывшего министра транспорта Калыкбека Султанова и кардиохирурга Алексея Коротеева.
В целом назначение общественных советников встречалось положительно. Для премьер-министра они выполняют роль аналитиков, чтобы эффективнее принимать решения, но без оплаты их деятельности.
По информации пресс-службы правительства, с момента назначения никто из советников не отказался от своей должности.
Соавтор: Рустам Халимов