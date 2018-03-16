Съезд СДПК пройдет 31 марта

Место проведения общереспубликанского съезда социал-демократов еще не утверждено. Основным вопросом обсуждения станет выбор председателя партии.

Депутат фракции СДПК Аида Касымалиева сказала журналисту Kloop.kg, что окончательно дату съезда утвердили на 31 марта.

«Место проведения пока неизвестно. Организационные вопросы еще решаются», — сказала она.

По её словам, основным вопросом на повестке дня станет утверждение председателя партии.

В декабре прошлого года бывший глава администрации президента Фарид Ниязов заявил, что Атамбаев — единственный кандидат на должность председателя партии.

Атамбаев на своей итоговой президентской пресс-конференции 20 ноября 2017 года заявил, что будет готовить кандидатов в депутаты для следующих парламентских выборов и может пойти с ними первым в списке.

Съезд партии по неизвестным причинам переносился несколько раз — сначала его назначили на конец января, потом на конец февраля.

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