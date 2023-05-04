Глава Министерства транспорта и коммуникаций Тилек Текебаев поручил подрядчику, строящему дорогу Балыкчы — Тамчы — Чолпон-Ата — Корумду на Иссык-Куле, закончить строительство одной стороны трассы до 1 июня. Видео Текебаев опубликовал на свой странице в Фейсбуке.

Министр опубликовал видео того, как он обходил места строительных работ, а также разговаривал с работниками и подрядчиком. Последнему Текебаев дал предупреждение.

«Срок до 1 июня на завершение работ. Если не успеете, то будем говорить по-другому», — обратился он к подрядчику.



Министр также сообщил, что переговорил с работниками о том, вовремя ли им выплачивают зарплаты и не возникает ли у них проблем во время строительства дорог.

По словам министра, на месте сейчас работают 103 единицы техники и 175 человек.

В октябре 2022 года сообщалось, что с начала строительства фактически из бюджета страны выделили средства в размере 5 млрд сомов с учетом оплаты консультационных услуг и авторского надзора.

Строительством дороги занимается «Циндаоская корпорация дорог и мостов «Лонг Хай», которая выиграла конкурс в 2015 году.