В Нарынской области продолжаются спасательные работы пяти семьей, которые из-за обильного снегопада не могут вернуться с выпаса скота. Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе МЧС.

По их данным, 2 мая в 22:35 пострадавшие связались с жителем села Байгончок и сообщили ему, что более 2 500 голов крупного и мелкого скота из-за обильных осадков не могут самостоятельно пастись на пастбище Орто-Сырт.

Они рассказали, что перевал Мелис, через который проходит их путь, перекрыт. У жителей достаточно еды, но из-за отсутствия корма для скота они нуждаются в помощи.

В ту же ночь спасатели МЧС отправились для помощи и расчистки дорог на пастбище Орто-Сырт и перевал Чон-Кыя, однако им не удалось перейти через перевал, они были вынуждены вернуться.

В министерстве добавили, что специальная группа спасателей проводит работы в управлении МЧС в Нарыне.

Авторка: Бурулсун Жумалиева